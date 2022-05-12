Гороскоп на 12 травня для всіх знаків Зодіаку

Розташування зодіакальних сузір’їв у цей день ставить на перше місце комунікацію та гармонію у партнерстві.





У цей день необхідно правильно розстановлювати свої пріоритети, які не можна ігнорувати ні в ділових, ні в особистих сферах.

Майбутні пропозиції будуть дуже приємними, але далеко не завжди однозначними.

У цей день усім нам необхідно виявити більше благородства та великодушності за узгодженням своїх інтересів.

12-13 місячна доба.

Місяць у Діві , потім у Терезах (з 09:34).

Двадцять третій сонячний день.

Сонце в знаку Телець .

Камені дня: змійовик (серпентин).

Кольори дня: зелений та сірий.

Їжа: у стравах бажано переважання зелені. Рідини менше.

Вдалий день: Близнюки

Сприятливий день: Овен

Небезпечний день: Рак, Риби

Несприятливий день: Діва

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку