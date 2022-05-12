Гороскоп на 12 травня для всіх знаків Зодіаку
Розташування зодіакальних сузір’їв у цей день ставить на перше місце комунікацію та гармонію у партнерстві.
У цей день необхідно правильно розстановлювати свої пріоритети, які не можна ігнорувати ні в ділових, ні в особистих сферах.
Майбутні пропозиції будуть дуже приємними, але далеко не завжди однозначними.
У цей день усім нам необхідно виявити більше благородства та великодушності за узгодженням своїх інтересів.
12-13 місячна доба.
Місяць у Діві , потім у Терезах (з 09:34).
Двадцять третій сонячний день.
Сонце в знаку Телець .
Камені дня: змійовик (серпентин).
Кольори дня: зелений та сірий.
Їжа: у стравах бажано переважання зелені. Рідини менше.
Вдалий день: Близнюки
Сприятливий день: Овен
Небезпечний день: Рак, Риби
Несприятливий день: Діва
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку