Ощадбанк анонсував важливі зміни для власників кредиток

Ощадбанк вніс суттєві зміни до тарифів, пов’язаних з користуванням платіжними картками в рамках тарифного пакету “Моя картка”, які набудуть чинності з 1 червня 2024 року.

Відповідно до Постанови Правління АТ “Ощадбанк” № 124 від 16 квітня 2009 року (з наступними змінами та доповненнями), зміни були затверджені на підставі рішення Продуктового комітету. Ці зміни охоплюють низку послуг, пов’язаних з картками Platinum, World Elite та Infinite, що свідчить про стратегічну адаптацію до потреб клієнтів та ринкових умов, які постійно змінюються.

Згідно з новою тарифною схемою, єдиний ліміт на зняття готівки та пірингові (P2P) перекази буде збільшено.

Крім того, переглянуто тарифи на готівкові та безготівкові операції за основними та додатковими картками преміальних категорій. Банк також оголосив про зміни у вартості додаткових послуг, таких як виписки, зміна ПІН-коду та розблокування карток – послуг, які мають вирішальне значення для забезпечення безпеки карток та зручності клієнтів.

Ще одна значна модифікація стосується структуризації щомісячних платежів. Зміни включають зміни в самій щомісячній платі та пороговому значенні обороту, необхідному для скасування цієї плати.

Крім того, платежі, здійснені на довільні реквізити через додаток Ощадбанку “Мобільні заощадження”, більше не впливатимуть на розрахунок щомісячної абонентської плати.