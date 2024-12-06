5 небезпечних дій, які українця часто роблять на своїх смартфонів

Смартфон є практично у кожної людини, хто знайомий з інтернетом. Але багато хто не замислюється про те, що може вчинити дії, які зашкодять гаджету або ж призведуть до витоку даних. Поговоримо про найчастіші 5 дій українців, які ведуть до розчарування від використання такого гаджета. Мова більше буде про Android-смартфони.

Встановлення додатків із зовнішніх джерел

Для того щоб ваш смартфон не був заражений вірусами, додатки потрібно встановлювати тільки з офіційних магазинів додатків. Не варто завантажувати .apk-файл зі сторонніх сайтів.

Річ у тім, що модератори магазину додатків ретельно досліджують продукт розробника, перш ніж допустити його на широку аудиторію. А ось завантажуючи .apk-файл система вас попередить, що подальші дії тільки на ваш страх і ризик. Якщо ж ви все-таки вирішили встановити застосунок зі стороннього джерела, то перевірте сайт на предмет фішингу – чи точно ви завантажуєте .apk з офіційного сайту.

Ігнорування оновлень ОС і додатків

У більшості смартфонів операційна система оновлюється автоматично, але завжди знайдуться способи відключити апдейти. І це погано. Адже оновлення створені не тільки для отримання нового функціоналу, а й для підвищення безпеки системи. Багато хто вважає: почекаю півроку і буду оновлювати смартфон, раптом оновлення щось поламає. І це неправильно – розробники «розгортають» апдейти поступово, спершу одній частині юзерів, а потім іншій, і рідко буває, що оновлення зламало прямо всі смартфони у світі. Рекомендую почекати близько 2-3 тижнів з моменту виходу оновлення і вже після цього встановлювати.

Щодо додатків – те ж саме. Не варто ігнорувати повідомлення про оновлення, і краще налаштувати гаджет так, щоб додатки оновлювалися самостійно.

Неправильне заряджання

Тут максимально коротко:

Ніколи не розряджаємо повністю смартфон. Якщо індикатор батареї пішов у червону зону і немає можливості підключити джерело живлення, то девайс краще перевести в авіарежим, щоб він не сів повністю. Глибокий розряд сильно впливає на здатність батареї накопичувати енергію;

Не тримаємо гаджет постійно на зарядці. Особливо під час перегляду фільмів або ігор. Висока температура губить батарею;

Не користуємося пошкодженими зарядними пристроями та проводами. Це може призвести до повного виходу з ладу гаджета.

Захисне скло та чохол-бампер

Переважна більшість смартфонів має скляний дисплей. А це означає, що падіння навіть з малої висоти на тверду за структурою підлогу може призвести до пошкодження дисплея. Чохол-бампер захищає від ударів з торцевих частин – часто бували випадки, що смартфон падає на торцеву частину і дисплей після цього перестає працювати, хоча зовні він не пошкоджений. Вартість заміни дисплея в смартфонах починається від 1000 гривень і може закінчуватися сумою в кілька десятків тисяч. Чохол + захисне скло можна придбати приблизно за 500 гривень. Вигода очевидна!

Підключення до відкритих Wi-Fi-мереж

Хоч і сучасні стандарти Wi-Fi надійно захищені, але все одно існує ризик витоку даних, якщо ви підключаєтеся до відкритих Wi-Fi-мереж. Наприклад, кілька років тому був випадок, коли зловмисник у торговому центрі створив фальшиву Wi-Fi-мережу зі схожою назвою. Користувачі, які до неї під’єдналися, ставали жертвами фішингу – хакер підмінив нормальні сайти фейковими і зміг заволодіти логінами та паролями користувачів.

Під час підключення до безкоштовних Wi-Fi-точок потрібно бути гранично обережним або просто не використовуйте їх, віддаючи перевагу стільниковому зв’язку 4g.