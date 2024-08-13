Вперед в минуле: чи можуть аудіокасети знову увійти в моду в Україні?

Нині ми спостерігаємо бум на вінілові платівки – на ринку існують уже сотні моделей різних програвачів, а музичні гурти та виконавці часто випускають свою творчість на вінілі. А що в нас з аудіокасетами? Давайте розберемося – чи можуть вони увійти в моду в Україні?

Чим відрізняється вінілова платівка від аудіокасети?

Обидва накопичувачі є аналоговими. Вінілова платівка має фізично вигравірувані доріжки – коли голка по них проходить, то відбувається зчитування звуку. Аудіокасета ж містить магнітну стрічку, на якій шляхом намагнічування феромагнітного шару і “зберігається” улюблена музика.

Пристрій вінілової платівки, як і програвача, дуже простий. Вініловий диск із доріжками, а сам програвач складається з диска, на якому крутиться платівка, електроприводу, тонарма з голкою. А ось пристрій касети, як і стрічкопротяжного механізму магнітофона, набагато складніший. І чим більше рухомих деталей – тим вищий ризик виходу з ладу як самої касети, так і механізму магнітофона.

Ті, хто застав епоху аудіокасет, пам’ятають скільки було проблем як із касетами, так і зі стрічкопротяжним механізмом. Через погану якість магнітофона могла постраждати касета – обривом стрічки. У 90-ті за відсутністю клею використовували оцет для склеювання стрічки. І нехай втрачалася частина композиції в місці склеювання, але касета продовжувала роботу.

Вінілова платівка тут надійніша – головне не подряпати доріжки і користуватися платівкою акуратно. Магнітна стрічка з часом і під впливом певних чинників може розмагнітитися, а вініл, якщо дотримуватися температури зберігання, практично вічний.

Чи стане аудіокасета знову популярною серед українців?

За кордоном відзначають невелике зростання інтересу до цього накопичувача. А чи може популярність відродитися серед українських меломанів?

Швидше за все популярною касета в нашій країні стати навряд чи зможе. Аудіокасети минулих років, найімовірніше, вже втратили високу якість, а сучасні записуються хіба що ентузіастами на професійному обладнанні тих років.

Але для тих, кому подобається звук, що тягнеться, і хто хоче під час прослуховування дивитися, як крутиться касета, такий накопичувач може викликати почуття ностальгії за минулими роками. А ще касета зручна тим, що музику можна слухати альбомами – увімкнув і забув. Тоді як цифрову музику можна швидко перемкнути, та навіть на вініловому програвачі можна швидко переставити голку на наступний трек.

Але в маси аудіокасети навряд чи увійдуть – занадто складна конструкція як самої касети, так і стрічкопротяжного механізму. Зараз у продажу все одно є магнітофони з підтримкою касет і різні комбо-установки (наприклад, CD, вініл і програвач аудіокасет в одному). Але популярним цей формат навряд чи колись стане і не зможе обігнати вінілові платівки.