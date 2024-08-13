Треба економити: в Міненерго розповіли про відключення світла у середу, 14 серпня

У вівторок, 13 серпня, в ефірі телемарафону “єдині новини” на телеканалі “Інтер” заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук розповіла про оперативну ситуацію зі світлом в країні.

“З весни цього року ворог зруйнував більш як 9 гігават потужностей, тому енергосистема залишається дуже чутливою до будь-яких чинників, як до внутрішніх, так і зовнішніх”, – додала вона.

Також Гринчук закликала українців економити електроенергію попри відсутність відключень світла.