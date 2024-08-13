Треба економити: в Міненерго розповіли про відключення світла у середу, 14 серпня
У вівторок, 13 серпня, в ефірі телемарафону “єдині новини” на телеканалі “Інтер” заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук розповіла про оперативну ситуацію зі світлом в країні.
На завтра, 14 серпня, у нас не заплановане застосування графіків відключень світла. Ситуація в енергосистемі на зараз є стабільною, хоча, звичайно, залишається складною. Адже триває одна з наймасштабніших ремонтних і відновлюваних кампаній практично на всіх обʼєктах генерації та передачі електроенергії.
“З весни цього року ворог зруйнував більш як 9 гігават потужностей, тому енергосистема залишається дуже чутливою до будь-яких чинників, як до внутрішніх, так і зовнішніх”, – додала вона.
Також Гринчук закликала українців економити електроенергію попри відсутність відключень світла.
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