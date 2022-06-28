Які характеристики сучасних телевізорів намагається тримати в таємниці виробник пристрою

При виборі телевізора необхідно враховувати безліч параметрів на кшталт діагоналі, роздільної здатності, набору входів та виходів. Але є такі характеристики, які не лежать на поверхні.





Деякі виробники можуть вказувати неповну інформацію про товар. Найчастіше в характеристиках забувають вказати яскравість екрана чи тип матриці. Є й такі параметри, які взагалі не знайдеш. Проте ці приховані характеристики можуть багато сказати про якість телевізора.

Зверніть увагу, що 100% достовірну інформацію має лише виробник. Дані на сторонніх сайтах та форумах можуть бути неточними.

Яскравість екрану

Яскравість екрана такий самий важливий параметр, як роздільна здатність і тип матриці, але його не завжди вказують. Тим часом саме від максимальної яскравості залежить, наскільки якісним буде HDR у телевізорі. Бюджетні моделі, зазвичай, мають яскравість близько 300 ніт, що для справжнього HDR, безумовно, занадто мало.

Крім того, яскравість важлива, якщо ви збираєтеся ставити телевізор у сонячній кімнаті. Це працює так само, як і зі смартфонами. Щоб екран було краще видно на сонці, необхідно збільшити яскравість. Якщо її недостатньо, перегляд не буде комфортним.

Щоб дізнатися яскравість, можна знайти інформацію на офіційних або сторонніх ресурсах.

Параметри та модель процесора

На відміну від смартфонів, дізнатися про модель і характеристики процесора в розумному телевізорі не так просто. Найчастіше інформацію доводиться шукати у специфікаціях на офіційному сайті чи профільних форумах. І навіть якщо виробник вказує найменування процесора, його реальні характеристики не завжди розкриваються. Маркетингові назви на кшталт Crystal 4K або α7 III 4K AI власне ні про що не говорять. Іноді взагалі пишуть, що процесор чотириядерний, але це знову ж таки малокорисна інформація.

Тим часом від процесора залежить загальний рівень продуктивності телевізора, плавність картинки та якість її постачання. Наприклад, потужний процесор краще поратиметься з шумозаглушенням і забезпечуватиме більш плавну картинку.

У будь-якому випадку варто знати хоча б найменування процесора, який встановлений в телевізорі, що сподобався. Наприклад, у телевізорах LG NanoCell 2020 встановлено різні процесори. Так, у моделі NANO81 це чотириядерний процесор, а у NANO86 вже потужніший α7 третього покоління.

Обсяг оперативної пам’яті

Обсяг оперативної пам’яті хоч і важлива характеристика, але вона має скоріше інформативний характер. Знаючи обсяг ОЗП, простіше уявити загальну продуктивність тієї чи іншої моделі телевізора.

Аналогію зі смартфонами чи персональними комп’ютерами тут проводити не можна. Адже найчастіше великий обсяг оперативної пам’яті мають лише дорогі моделі, в яких й інші характеристики краще. Особливо це стосується модельного ряду одного виробника.

Від оперативної пам’яті залежить швидкодія телевізора, зокрема додатків. Це не настільки критично, якщо ви збираєтеся використовувати зовнішню приставку, але невеликий об’єм ОЗП неминуче призведе до гальмування додатків на самому телевізорі.

Тип матриці

Тип матриці – найважливіша характеристика, яка вказується не завжди. Основних типів зараз три: OLED, IPS та VA. З екранами OLED все просто – це очевидна перевага телевізора, і її часто вказують навіть у назві моделі. У світі смартфонів і комп’ютерів виробники роблять так само. А ось що стосується IPS та VA, то тут все складніше. На сайті магазину це може бути не завжди вказано.

При цьому IPS і VA значно відрізняються характером зображення. Наприклад, VA, зазвичай, дає глибший чорний колір проти IPS. Побічно тип матриці можна зрозуміти за контрастністю – у VA вона вища.

Також є деякі інші нюанси. Так, навіть у межах однієї моделі телевізора матриці можуть відрізнятись. Таке зустрічається, наприклад, у LG. ТВ NANO75 з діагоналлю 50 і 70 дюймів йдуть з VA-матрицею, інші – з IPS. Щоправда, виробник це й не приховує, чесно зазначаючи на офіційному сайті.

Варто пам’ятати і про модель матриці. Як відомо, виробники телевізорів можуть використовувати власні дисплеї, а можуть купувати їх в інших постачальників. Знаючи модель матриці, знайти інформацію про неї буде не так складно.

Розрядність матриці

Ще одна важлива характеристика матриці – її розрядність. Цей параметр може також називатися бітність матриці або глибина кольору. У сучасних телевізорів найчастіше зустрічаються 8-бітні та 10-бітні матриці. Остання забезпечує найбільш реалістичні кольори, що є важливим при показі відповідного контенту. Виводити 10-бітну картинку можуть, наприклад, сучасні відеокарти.

У недорогих моделей 10-бітна матриця насправді, швидше за все, виявиться 8-бітною з технологією FRC (Frame Rate Control – метод штучного збільшення кількості кольорів, що відображаються). «Чесна» 10-бітна матриця часто встановлюється лише в старші моделі телевізорів.