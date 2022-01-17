Експерти назвали п’ять головних трендів 2022 року в світі гаджетів

Щорічна міжнародна виставка CES 2022, що відбулася в Лас-Вегасі, визначила основні тренди розвитку технологій на найближчий час. Розкажемо про найголовніші з них.





1. Конкуренція мобільних процесорів

В епоху віддаленої роботи ноутбуки та настільні ПК набувають все більшого значення, а процесори на базі ARM, такі як чіпи Apple M1, тепер є серйозними суперниками на колись сплячому ринку кремнієвих компонентів.

На виставці AMD представила серію мобільних процесорів Ryzen 6000 Rembrandt, яка забезпечить більш високу продуктивність та кращу енергоефективність, ніж Ryzen 5000, яку вони замінять. Чіпи мають з’явитися у ноутбуках вже наступного місяця. Зі свого боку, Intel заявляє, по суті, те саме зі своїми процесорами для ноутбуків Alder Lake 12-го покоління. Rembrandt і Alder Lake — це великі проекти, які є абсолютно новими технологіями як для Intel (нове поєднання ядер продуктивності та ефективності), так і для AMD (нова архітектура Zen 3+).

Генеральний директор AMD Ліза Су представляє серію Ryzen 6000

Що стосується графіки, то NVIDIA презентувала нові мобільні графічні процесори для ноутбуків GeForce RTX 3070 Ti та 3080 Ti, а AMD випустила нову серію Radeon RX 6000S. Причому в NVIDIA стверджують, що RTX 3080 Ti потужніший за Titan RTX для настільних ПК.

2. Експериментальний дизайн ноутбуків

Нарешті, з’явилося кілька інтригуючих концепцій на ринку ноутбуків. Серед найбільш примітних анонсів на виставці – ASUS ZenBook 17 Fold OLED та Lenovo ThinkBook Plus Gen 3.

Asus ZenBook 17 Fold

ZenBook 17 Fold – це гібрид складаного ноутбука та планшета. Завдяки унікальному шарніру та гнучкому дисплею він складається в ультрапортативний та зручний для перенесення пристрій розміром менше аркуша паперу формату A4. У розгорнутому вигляді це повноцінний 17,3-дюймовий ноутбук з якісним та яскравим OLED-екраном. Подібний концепт є і у Samsung – Flex Note складається екраном всередину і в складеному вигляді можна порівняти за розмірами з 13-дюймовим ноутбуком.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3

Lenovo представила новий ThinkBook Plus Gen 3 із двома екранами. Головний, 17-дюймовий дисплей отримав роздільну здатність 3072×1440 пікс, тоді як 8-дюймовий допоміжний екран, розташований праворуч від клавіатури, – 1280×800 пікс. Як апаратну начинку виробник використав процесор Intel Core 12-го покоління в парі з 32 Гб оперативної пам’яті.

3. Ігрові монітори: вигнуті та на квантових точках

QD-OLED, або дисплеї OLED із квантовими точками – новинка зі світу телевізорів. Але дочірня компанія Dell представила перший ігровий монітор Alienware 34 QD-OLED, який використовує цю технологію. Вигнутий 34-дюймовий екран отримав роздільну здатність 3440×1400 пікселів, 99,3% охоплення колірного простору DCI-P3, частоту оновлення 175 Гц і час відгуку 0,1 мс.

Alienware 34 QD-OLED

Цікаву модель анонсувала компанія Samsung. Її ігровий монітор Samsung Odyssey Ark отримав найбільший вигнутий дисплей із усіх, що існують на ринку геймерських моніторів.

Samsung Odyssey Ark

Масштаб, звичайно, вражає: пристрій отримав 55-дюймовий екран та спеціальну підставку, яка дозволяє розташувати монітор горизонтально, вертикально і навіть діагонально.

4.Нові прототипи гнучких смартфонів

Також Samsung показала цілих три концепти нових гнучких смартфонів, які говорять про те, що до заходу цього тренду ще далеко. У розкладеному вигляді Flex S є планшетом, який можна скласти гармошкою в двох місцях до більш компактних розмірів. Ще одна модель Flex G складається дисплеєм всередину.

Останній пристрій, Flex Slidable, пропонує більше екранного простору за рахунок панелі екрану, що виїжджає збоку – її можна буде використовувати для доступу до додаткових функцій.

Концепт Samsung Slidable

Щоправда, щодо інших функцій або можливих дат виходу на ринок, то такої інформації немає — швидше за все, на виробництво подібних пристроїв піде кілька років, якщо вони взагалі будуть випущені.

5. Футуристичні та безпілотні автомобілі

Багато цікавих новинок було представлено серед автомобільного парку виставки. Ми вже розповідали про автомобіль BMW, який здатний змінювати свій колір – його кузов покритий спеціальною плівкою з електронним чорнилом.

Cadillac InnerSpace

Компанія GM представила увазі глядачів прототип повністю безпілотного електричного преміум-седана Cadillac InnerSpace – двомісне розкішне авто припускає, що пасажири дивитимуться фільми чи кліпи, доки машина доставляє їх до місця призначення.