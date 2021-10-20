Які правила не варто забувати, якщо ви роздаєте інтернет зі смартфона

У будь-якому сучасному смартфоні є функція роздачі інтернету іншим пристроям через Wi-Fi, Bluetooth і кабель.





Смартфон без проблем може бути використаний в режимі Wi-Fi роутера, однак, є ряд нюансів. Про них і поговоримо.

1. Особливості тарифу

Перше, що потрібно дізнатися, чи є безкоштовна роздача інтернету. На деяких тарифах послуга може бути платною.

Якщо ви пробуєте використовувати смартфон в ролі модему, але інтернету немає на пристроях споживачів, то, можливо, опція роздачі взагалі заблокована у вашому тарифі. Таке буває на безлімітних і корпоративних тарифних планах.

Звичайно, є спосіб обійти це обмеження, але якщо ваш мобільний оператор про це дізнається, то це буде порушенням договору – були випадки, коли люди втрачали свій номер, тому вчити вас цього ми не будемо.

2. Трафік

Роздача інтернету буде витрачати ваш трафік, включений в пакет послуг. Після закінчення пакета – таке задоволення може влетіти в копієчку.

Варто розуміти, що ті пристрої, які підключаються до вашого модему вважають, що підключилися за звичайним Wi-Fi і можуть запустити процеси відновлення додатків (програм) і самої операційної системи.

Бажано відключити автоматичні оновлення на пристроях-споживачах перш ніж з’єднуватися з вашим смартфоном.

3. Турбота про смартфон

Під час використання смартфона в ролі модему він може сильно нагріватися. В цьому випадку краще не користуватися пристроєм під час роздачі мережі, так як сильне нагрівання погано впливає на акумулятор.

Також роздача інтернету – ресурсомісткий процес, тому батарея буде швидше розряджатися.

4. Не підключайте незнайомих людей

Підключайте тільки тих, кому ви довіряєте. Якщо з вашого підключення зловмисник наробить справ в інтернеті, то прийти можуть саме до вас. Обов’язково захищайте підключення паролем і вимикайте режим модему після закінчення використання.

5. Малий радіус Wi-Fi

Пам’ятайте, що мобільний модем в смартфоні має невеликий радіус дії і чим ближче смартфон до підключеного пристрою, тим краще якість зв’язку.