Експерти назвали 8 причин, чому не варто купувати техніку онлайн

Інтернет-магазини – все. Сьогодні ми розповімо, чому не варто замовляти електроніку онлайн, а краще вирушити до магазину самому.





У наші дні складається враження, що всі користувачі купують електроніку в інтернеті. Так, це справді просто. Потрібно зробити лише кілька кліків, і вже за кілька днів потрібний товар прийде поштою. При цьому навіть не потрібно виходити з дому!

Однак є деякі переваги, щоб самому піти в магазин і купити все потрібне там.

Незважаючи на зручність онлайн-шопінгу, існує безліч причин, з яких краще побачити товар перед покупкою. Від спеціальних акцій до душевного спокою: ми зібрали 8 причин, через які слід купувати електроніку в магазині, а не замовляти онлайн.

ГАРАНТІЯ АВТЕНТИЧНОСТІ

Перевірка справжності товару – те, що потрібно зробити при покупці будь-якої електроніки.

На жаль, зображення товарів в інтернеті можуть бути дуже оманливими. Враховуючи, що підроблені продукти легко і швидко просочуються по ринку, відрізнити справжній пристрій від фейка – досить складне завдання.

Тому купівля у авторитетного роздрібного продавця знижує ризик придбання підробленої продукції до нуля. Крім того, ви зможете переконатися, що девайс не розкривався.

ВЖИВАНІ ТА ВІДНОВЛЕНІ ТОВАРИ

Люди з обмеженим бюджетом часто купують вживану або відновлену техніку, яка коштує набагато дешевше за нову.

Проте БВ товари в інтернеті не завжди можуть бути в хорошому стані, тому є можливість придбати неробочу продукцію.

Крім того, деякі девайси виглядають як оригінали, але насправді в них використовуються вживані комплектуючі. Це не така вже й велика проблема, але вона може вплинути на довговічність продукту.

Якщо ви купуєте техніку особисто, то ви можете попередньо перевірити її справжність. Також варто зазначити, що багато авторизованих роздрібних магазинів продають офіційно відновлені на заводі пристрої, що гарантує їхню якість та оригінальність.

ЗНИЖКИ

Як і інтернет-магазини, звичайні ритейлери, як і раніше, несуть витрати на складування, доставку та обробку товарів. Крім того, їм також потрібно стежити за вільним простором у магазині та наявністю тієї чи іншої продукції.

Саме тому магазини часто намагаються швидко позбутися старих моделей електроніки. Зрозуміло, за зниженими цінами, тому часто ви можете отримати вигіднішу угоду саме в магазині, а не в інтернеті.

РОЗТЕРМІНУВАННЯ, ЗНИЖКИ ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ

В останні кілька років великі компанії-емітенти кредитних карток часто пропонують своїм клієнтам різні бонуси. Одним з таких є кешбек – при оплаті карткою ви можете отримати назад суму грошей (1-2%). Крім того, є можливість оформити спеціальне розтермінування або отримати ексклюзивну знижку.

Багато компаній також пропонують різні винагороди за здійснення великих угод або покупок певних товарів у магазинах-партнерах. Ви можете навіть заробляти бали, які можна використовувати на подорожі , ваучери на їжу та інші корисні бонуси.

ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ

Більшості людей, напевно, хоча б раз у житті доводилося повертати чи обмінювати товар через брак чи поломку.

Деяка продукція, що продається через інтернет, не пропонує гарантії, чого не скажеш про техніку з магазинів. Якщо купувати товари в роздріб, ви обов’язково отримуєте гарантію мінімум на один рік. І в разі чого, ви можете віддати той чи інший пристрій на ремонт безкоштовно або отримати абсолютно новий.

Загалом звичайні магазини пропонують більш м’яку політику повернення.

Крім того, якщо порівнювати з інтернет-покупками, шанс помилково придбати не той товар у звичайному магазині набагато менший, адже ви можете переконатися в тому, що він підходить вам по дизайну, розмірам, кольору та іншим параметрам. Це позначається на статистиці: роздрібні продавці отримують набагато меншу кількість товарів для повернення чи обміну.

Крім того, магазини економлять гроші на вартості доставки пристрою в сервісні центри, оскільки користувачі часто відвозять їх туди самі.

ОЦІНКА ТОВАРУ

Багато людей перед покупкою вважають за краще особисто побачити і перевірити той чи інший товар. Це особливо актуально у випадку із дорогою технікою.

Коли ви витрачаєте пристойну суму грошей, то побачити товар особисто – важлива та приємна частина процесу покупки. Наприклад, огляд 32-дюймового вигнутого монітора або модної нової камери хоч і дадуть уявлення про товар, але не викличуть такої радості, як особисте знайомство з пристроєм.

Дуже важливо самостійно потримати товар у руках, оцінити його розміри та уявити, чи вписується він в інтер’єр будинку чи офісу.

А ще при покупці техніки в магазині ви можете розпакувати її у присутності співробітника, щоб перевірити працездатність та переконатися у відсутності пошкоджень.

СПІВРОБІТНИКИ НА ДОПОМОГУ

При покупці товару в магазині найкраще звернутися до продавця, який допоможе визначитись у разі будь-яких сумнівів. Так, найчастіше вони намагаються змусити вас витратити якнайбільше грошей, але вони можуть допомогти знайти те, що потрібно.

Навіть якщо ви вже підшукали конкретну модель телевізора або смартфона, співробітник відділу електроніки може підказати кілька альтернативних варіантів, які, можливо, підходять вам більше.

МИТТЄВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ

Незважаючи на те, що багато людей розглядають онлайн-покупки як вершину так званого миттєвого задоволення, любителі роздрібних покупок з цим не згодні.

При покупці електроніки в магазині вам не потрібно чекати на доставку, оскільки ви можете забрати товар додому відразу після оплати.

Крім того, вам не потрібно турбуватися про те, що щось піде не так і товар буде пошкоджений/викрадений на шляху або його раптом не опиниться на складі.

ПІДСУМКИ

В наш час шопінг в режимі онлайн став нормою. Але, погодьтеся, покупка нової техніки має свій особливий шарм. Таким чином, якщо ви нарешті готові придбати девайс своєї мрії, рекомендуємо самим відправитися в магазин, а не просто додати товар до «кошика» в інтернеті та оплатити карткою!

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