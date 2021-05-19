Скільки енергії споживає Wi-Fi роутер і чи потрібно відключати його на ніч

Wi-Fi роутер розроблений так, що він може бути включений днями, місяцями і роками. І у багатьох людей виникає резонне питання:





– А чи потрібно його вимикати на ніч?

Давайте розберемося. Що може статися з Wi-Fi роутером якщо його не вимикати. Ми бачимо тільки одну проблему:

– Можливі перепади напруги можуть вивести з ладу блок живлення. У мене було так двічі: блоки живлення від роутера плавилися і це ледь не призвело до сумних наслідків;

З тих пір, я хоч і не відключаю роутер на ніч, але точно вимикаю його з розетки, якщо я буду відсутнім вдома більше 5 годин.

Будь-який блок живлення може згоріти, однак це відбувається рідко.

Особисто ми рекомендуємо періодично стежити за блоком живлення від роутера:

– Оглядати його на предмет плавлення;

– “Обнюхувати” на предмет запаху сильно гару;

– І ні в якому разі не захаращувати простір біля блоку живлення. В одній квартирі Wi-Fi роутер був підключений в розетку, яка перебувала в шафі-гардеробі за одягом.

Так робити ні в якому разі не можна! Блоку живлення потрібно охолодження і циркуляція повітря!

Якщо дотримуватися вищевказані рекомендації, то роутер в принципі можна не вимикати з розетки.

Однак, якщо буде стрибок напруги – тут ніхто не застрахований і найкраще роутер підключати через джерело безперебійного живлення, яке надійно захищене від подібних перевантажень.

А що з випромінюванням?

Спірна тема. Так, роутер випромінює. Більш того, він випромінює навіть тоді, коли споживачі (смартфони, ноутбуки) вимкнені. Такий принцип роботи Wi-Fi точки.

Але високочастотне випромінювання зараз практично скрізь, тому одним роутером менше, одним більше. Однак, якщо ваш Wi-Fi роутер знаходиться біля ліжка, то бажано його природно вимикати. Чим далі від роутера, тим сигнал є слабким і вже не несе шкоди організму.

У будь-якого пристрою є певний ресурс, після якого відбувається незворотна деградація елементів. Однак, сучасні комп’ютерні гаджети морально старіють так швидко, що деградація до них вже не добереться.

Скільки енергії споживає Wi-Fi?

Тут все залежить від кількості пристроїв, які до нього підключені. В середньому, не більше 50 кіловат на рік. Це дуже навіть недорого. Тому, фактор економії енергії тут не стоїть.

Який висновок?

Роутер на ніч вимикати необов’язково, якщо немає проблем з блоком живлення.

Роутер бажано відключати коли в приміщенні нікого не буде тривалий час. Особисто я завжди вважав – будь-який блок живлення повинен бути під наглядом.

Всяке буває. За 30 років досвіду у мене вибухало близько 20 різних блоків живлення, а телефонна зарядка плавилася взагалі без навантаження.