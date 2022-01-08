Вчені попереджають: люди на Марсі можуть почати поїдати один одного та воювати з Землею

Ілон Маск упевнений, що перші люди опиняться на Червоній планеті вже через 5 чи 10 років. Чим вони там займуться?





Експерти впевнені, що зовсім не творенням. Колоністи обов’язково повстануть проти землян та розпочнуть масштабну міжпланетну війну. Крім того, марсіани можуть виявитися канібалами, які пожирають слабких через нестачу звичної їжі.

Про це пише британське видання Metro, пославшись на астробіолога Чарльза Кокелла з Единбурзького університету, а також антрополога Камерона Сміта з Портлендського університету. Вчені вважають, що найстрашнішими проблемами для марсіан стануть нові хвороби, нестача їжі і, хоч як це дивно, залежність від Землі.

До речі, пан Маск вважає, що у сучасному світі політ на Марс лише цікава авантюра. По-справжньому важливим заселення Червоної планети стане лише через 500 млн років, коли життя на Землі стане нестерпним через активність Сонця та проблеми з ресурсами.