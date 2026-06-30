Сонячні панелі на базових станціях Vodafone: чому це не просто “зелений” проєкт, а питання стійкості зв’язку

Vodafone Україна завершив перший етап проєкту з встановлення сонячної генерації на базових станціях. Перші 100 об’єктів у 14 областях уже отримали власні сонячні електростанції. За оцінкою компанії, така генерація покриватиме близько 30% споживання цих майданчиків.

На перший погляд, це може виглядати як черговий екологічний крок великого оператора. Насправді значення проєкту ширше. Для українського телеком-ринку, який працює в умовах війни, атак на енергетичну інфраструктуру та регулярних ризиків відключень, власна генерація на базових станціях стає елементом енергетичної безпеки.

Зв’язок залежить не лише від вежі, а й від електрики

Мобільна мережа здається користувачеві невидимою: смартфон або ловить сигнал, або ні. Але за цим стоїть складна інфраструктура, яка потребує постійного живлення. Базові станції, транспортна мережа, обладнання передачі даних, акумулятори, системи охолодження — усе це працює лише тоді, коли є електрика.

Після масованих ударів по енергосистемі питання автономності мобільного зв’язку стало значно гострішим. Оператори вже використовують акумулятори, генератори та резервне живлення, але ці рішення мають свої обмеження. Генератори потребують пального, логістики й обслуговування. Акумулятори допомагають лише на певний час. Сонячна генерація не замінює всі ці інструменти, але може зменшити навантаження на них.

У випадку Vodafone йдеться про сумарну встановлену потужність 360 кВт. У середньому це близько 3,6 кВт на один майданчик. За прогнозом компанії, перша хвиля проєкту дозволить економити приблизно 380 МВт·год електроенергії з мережі на рік.

Чому сонячна генерація не вирішує все одразу

Важливо не перебільшувати ефект. Сонячні панелі не роблять базову станцію повністю незалежною в будь-яких умовах. Їхня ефективність залежить від погоди, сезону, тривалості світлового дня, розташування обладнання та технічного стану акумуляторів.

У зимові місяці генерація буде нижчою, ніж улітку. У похмуру погоду — теж. Крім того, базова станція споживає енергію постійно, зокрема вночі, коли сонячні панелі не виробляють електроенергію. Саме тому критично важливою залишається зв’язка “сонячні панелі + батареї + зовнішня мережа + резервне живлення”.

Але навіть часткове покриття споживання має практичний сенс. Якщо вдень станція бере менше електрики із загальної мережі, а надлишок заряджає акумулятори, вона може довше працювати під час відключень. У масштабі всієї мережі це зменшує навантаження на енергосистему й підвищує шанси, що зв’язок залишиться доступним у критичні години.

Економіка проєкту: не лише екологія

Vodafone оцінює очікувану фінансову економію першої хвилі більш ніж у 100 тисяч євро на рік. Для великого оператора це не революційна сума, але важливий сигнал. Власна генерація поступово перетворюється з іміджевої інвестиції на інструмент контролю витрат.

Ціни на електроенергію для бізнесу можуть змінюватися, а стабільність енергопостачання в умовах війни залишається ризиком. Тому сонячні панелі на інфраструктурних об’єктах — це спосіб одночасно зменшити витрати, скоротити залежність від мережі й підвищити прогнозованість роботи.

Ще один аспект — скорочення викидів. За оцінкою Vodafone, перша хвиля дозволить зменшити викиди CO₂ приблизно на 210 тонн на рік. Для телеком-галузі це важливо, адже мобільні мережі споживають значні обсяги електроенергії, а перехід на відновлювані джерела давно став глобальним трендом.

Що це означає для абонентів

Для звичайного користувача сонячні панелі на базовій станції не означають, що мобільний зв’язок тепер працюватиме завжди й без перебоїв. Проте це підвищує стійкість мережі в окремих локаціях.

Якщо станція має власну генерацію та заряджені батареї, вона потенційно може довше працювати під час локальних відключень. Це особливо важливо для населених пунктів, де мобільний зв’язок часто залишається основним каналом доступу до інтернету, сповіщень, банківських сервісів і екстрених повідомлень.

У цьому сенсі проєкт Vodafone варто розглядати не як окрему “зелену” ініціативу, а як частину ширшої перебудови телеком-інфраструктури під умови тривалої нестабільності.

Головне питання — масштабування

Перші 100 базових станцій — це лише старт. Справжній ефект буде помітним тоді, коли подібні рішення охоплять значно більшу частину мережі. Vodafone уже заявив про запуск наступної хвилі, але масштабування такого проєкту потребує часу, інвестицій, обладнання, монтажних робіт і технічного супроводу.

Також залишаються питання безпеки. Сонячні панелі та батарейні системи самі по собі стають частиною критичної інфраструктури, яку потрібно захищати від пошкоджень, крадіжок, погодних ризиків і наслідків обстрілів.

Попри це напрям виглядає логічним. Український зв’язок уже не може розвиватися лише за старою моделлю, де базова станція повністю залежить від зовнішньої електромережі. В умовах війни оператори змушені будувати більш автономну, розподілену й енергоефективну інфраструктуру.

Сонячна генерація не є універсальним рішенням усіх проблем мобільного зв’язку. Але вона може стати одним із ключових елементів нової стійкості мережі — разом із акумуляторами, генераторами, модернізацією обладнання та кращим резервуванням каналів зв’язку.