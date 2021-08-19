Названо кращі способи заробітку грошей за допомогою телефону в 2021 році

Спосіб 1. Через соціальні мережі

Скільки часу людина проводить в соціальних мережах!!!! І найчастіше, це безглузде перегортання сторінок друзів або взагалі не знайомих людей, а ще лайки і коменти, але ж на цьому можна заробляти. Великих грошей такі дії не принесуть, але в цілому дві-три години на день такої роботи і ось уже кілька тисяч гривень на місяць забезпечені. Все що потрібно, це зареєструватися на спеціальному сайті і виконувати завдання. Свою власну сторінку, якщо вона популярна, теж можна перетворити на джерело доходу. Можна викладати пости або ролики за гроші, можна ділиться партнерськими посиланнями. Ось кілька платформ, що пропонують подібну роботу:





FreeLiked

CashBox

Forumok.

Спосіб 2. Завантаження додатків та ігор

Напевно, найбільш популярний вид заробітку. Все що потрібно, це завантажити певні ігри або програми і отримувати за це винагороду. Іноді досить просто завантажити, іноді треба ще й поставити оцінку, написати відгук. Але все це не складе особливих труднощів.

Ось кілька платформ, де пропонують подібну роботу:

WHAFF REWARDS – тут платять не тільки за завантаження ігор і додатків, але і за перегляд відеороликів.

ADVERTAPP – робота полягає в завантаженні ігор, які не можна видаляти деякий час, іноді, крім цього треба ще й залишити відгук про гру.

APPCENT- все теж саме + найактивніші отримують спеціальні бонуси і премії.

Спосіб 3. Перегляд реклами

В принципі її і так дивиться кожен, а чому б на цьому не заробити? Платять за такі перегляди не багато, але на дрібні витрати цілком вистачить. Все що потрібно від співробітника – це наявність безлімітного інтернету і трохи часу.

Для цього виду заробітку слід використовувати спеціальний додаток. Після реєстрації на телефон будуть приходити ролики, а за їх перегляд будуть нараховуватися гроші. Активні користувачі в майбутньому зможуть отримувати навіть пасивний дохід.

Спосіб 4. Заробіток на введенні капчі

Робота для тих, хто не боїться монотонної роботи, адже весь зміст роботи – вводити букви і цифри. В середньому за таку роботу можна заробити 5-10 грн. на годину.

Спосіб 5. Робота в інтернеті з телефону на серфінгу

Від працівника потрібно відвідування певних сайтів, а далі або деякий час «погуляти» по ньому, або можна відразу його залишати.

За таку роботу платять на наступних сервісах:

VKTarget

VKSerfing (офіційно заборонений в Україні)

SMM OK

Спосіб 6. Як заробляти з телефону на партнерських програмах

Всі сайти, які вже були згадані вище мають партнерські програми. У чому суть роботи – замовник «видає» вам індивідуальне партнерське посилання і якщо по ньому перейде людина, ви за це отримуєте гроші. Але, працює це так, користувач повинен не просто перейти по партнерському посиланню, а стати клієнтом і принести прибуток, а вже від цього прибутку 10-20% будуть ваші.

Якщо вас зацікавили кілька видів заробітку із запропонованих вище, то можна зареєструватися на універсальних ресурсах, де заробляти одночасно можна декількома способами.

SEOSPRINT – один з лідерів серед подібних. Сьогодні тут понад мільйон користувачів. Робота тут різноманітна – читання листів, проходження тестів, виконання різних завдань. Все що треба, це завантажити додаток (можна працювати і на сайті), зареєструватися і приступити до роботи.

APPBONUS – аналогічний ресурс. Правда є свої особливості, працювати на сайті не вийде, необхідно завантажувати додаток. Для зручності є система оповіщення про нові замовлення. Є і своя система бонусів. Виплати виробляють на рахунок мобільного оператора або на гаманець Ківі. Мінімальної суми виведення – немає.

PFI – працює за аналогічною схемою. «Зарплату» можна вивести на рахунок телефону, на Вебмані або Ківі.