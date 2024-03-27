ТОП-5 найбільш цікавих смартфонів березня: є на що подивитись

Якщо лютий цього року порадував нас купкою досить однотипних флагманів, то березень став цікавішим і «різношерстим». Здається, що виробники відтанули від зимових морозів і стали плодити цікаві моделі пачками, завдяки чому складання нинішньої добірки не викликало у нас особливих труднощів.

Honor Magic 6 Ultimate – а це точно ваша камера?

Найнавороченішим смартфоном, представленим у березні 2024 року, став Honor Magic 6 Ultimate. Від флагмана Magic 6 Pro, який з’явився ще на початку року, він відрізняється двома деталями.

Перша стосується дизайну: потрійний блок камер тепер цікаво обіграли, завдяки чому він здається не таким страшненьким, як молодші брати. Друга стосується вже самих камер: як основна замість сенсора OmniVision OVH9000 використовується датчик Honor H9800, який відрізняється більшими пікселями в 1.20 мкм. Втім, сама компанія має до цього модуля опосередковане відношення, адже перед нами лише перейменований OmniVision OV50K40.

Honor Magic 6 RSR Porsche Design

Решта всіх параметрів залишилася без змін. Процесор Snapdragon 8 Gen 3, до 16/1024 ГБ пам’яті, батарея на 5600 мАч з бездротовою зарядкою, 6.8″ OLED-екран з ШІМ на 4320 Гц, додаткові камери на 180 і 50 МП, подвійна фронталка та захист від пилу та в герой нашого часу Само собою, «ультимативний» Honor вийшов дорожче «професійного» – від $ 970 замість $ 795. А якщо ще взяти до уваги дизайнерську версію RSR Porsche Design за $ 1380, то й поготів.

Nothing Phone (2a) – красиво та доступно

Головною проблемою Nothing Phone другого покоління є ціна, що виросла, яка стала наслідком встановлення флагманської начинки і покращеної основної камери. У цій ситуації компанії знадобився доступніший смартфон, який міг би залучити додаткову аудиторію. Саме ним і став Nothing Phone (2a), який отримав за вдвічі меншу ціну не такі вже й серйозні спрощення. Одне з них торкнулося головної фішки: кількість гліфів зменшили до трьох штук, а камери встановили посередині. Як на мене, так стало навіть краще – не все ж таки час iPhone 12 копіювати.

Як процесор використовується середнячок Dimensity 7200, який у інших виробників оцінюється дорожче: наприклад, Redmi Note 13 Pro+ на його базі коштує понад 20 тисяч гривень. Основна камера стала простішою, але ненабагато: тепер замість Sony IMX890 використовується його аналог Samsung GN9. Екран так і зовсім залишився без змін, а ось бездротову зарядку забрали — за рангом не належить. Як результат, отримуємо пристойний апарат середнього класу, який, до речі, незабаром з’явиться і в Україні . За посиланням можете подивитися, скільки він коштуватиме.

ZTE Travel 60 — поєднати несумісне

Навіть найконсервативнішим китайським споживачам у якийсь момент необхідно переходити на сучасні технології, включаючи 5G-зв’язки. Місцеві виробники вирішують це завдання по-різному: одні випускають кнопкові пристрої з відповідною начинкою, інші вбудовують її в простенькі смартфони зі застарілим дизайном. Але найкраще в цьому напрямку відзначилася компанія ZTE, яка поєднала топові технології чотирирічної давності з бюджетною оболонкою з 2015 року.

Новий апарат ZTE Travel 60 працює на базі чіпсету Unisoc T760, який у 2020 році вважався мало не флагманським. Доповнюють його 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та швидкий накопичувач на 128 ГБ формату UFS 3.1. А ось все інше прийшло до нас з далекого минулого: 5-дюймовий екран з широкими відступами та роздільною здатністю 480p, одинарна 13-мегапіксельна камера, батарея на 3000 мАг та пластиковий корпус застарілого формату. Продається все це за 125-150 доларів. Ось вона, щаслива 5G-старість!

Realme Narzo 70 Pro – недорогий камерофон

Єдиною країною, в якій Realme намагається робити гарні смартфони із пристойними цінниками, є Індія. Навіть рідні китайці не отримують таких цікавих апаратів у належному обсязі. Одним з таких став новий Realme Narzo 70 Pro, амбіції якого виходять далеко за межі початкового середнього класу. Втім, базові характеристики йому цілком відповідають: чіпсет Mediatek Dimensity 7050 до 8/256 ГБ пам’яті, батарея на 5000 мАч з 67-ватною зарядкою… Чим можна здивувати?

Камерою! Тут в якості використовується сенсор Sony IMX890 з оптичною стабілізацією, який в цьому класі є чи не ексклюзивом. Сама Realme ставить його тільки в топову серію GT і старший номерний 12 Pro+, тоді як інші задовольняються або Sony IMX882, або чимось гіршим. Крім іншого, Narzo 70 Pro має плоский 6.67″ AMOLED-екран, підтримку Wi-Fi 6, 3.5-мм роз’єм та дизайн у дусі Huawei Mate 60. І все це приблизно за 240-265 доларів. Чому індійцям можна, а нам не можна?

Mive Cinnamoroll Kids Phone – єдиний нормальний бюджетний “компакт”

Точна дата анонсу цього смартфона нам не відома. У Південній Кореї, батьківщині цього апарату, його огляди виходили ще два місяці тому. Але оскільки ви з імовірністю в 99% нічого не чули ні про бренд Mive, ні про цю модель зокрема, будемо вважати смартфон новеньким.

Головною особливістю Cinnamoroll Kids Phone є компактні габарити в 146,8 х 69,5 х 8,5 мм. Це стало можливим завдяки невеликому екрану з діагоналлю в 5.83 дюйма, який запозичили у п’ятирічного Samsung Galaxy A10e. При цьому інші характеристики моделі не такі вже й погані: чипсет Snapdragon 685, 6/128 ГБ пам’яті, подвійна камера 50+5 МП і стерпна батарейка на 3350 мАг. А ще у телефона є міцне скло Gorilla Glass Victus і захист від пилу і вологи IP68: хіба мало, куди дитина його впустить.

З інших “дитячих” особливостей можна відзначити наявність кнопки SOS і відсутність біометричного захисту. Продається вся ця справа за 316 200 вон або приблизно 236 доларів США. За межами Південної Кореї смартфон точно не з’явиться, однак за хорошого попиту є маленький шанс, що інші виробники теж задумаються про випуск пристойних і недорогих “компактів”. Справді, чому б нам і не помріяти?