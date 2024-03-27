Вийшов Vivo Pad 3 Pro: планшет-гігант із потужною начинкою

Вчора Vivo провела велику презентацію, на якій показала три флагманські пристрої. Розповідь про складні X Fold 3 і X Fold 3 Pro ми вирішили відкласти на потім: все-таки це надто нішеві і при цьому дорогі пристрої. Тому для початку обговоримо ближчий до народу планшет Vivo Pad 3 Pro, який отримав чимало цікавих особливостей.

Перша – це, звичайно ж, величезний, майже 13-дюймовий IPS-екран: він впритул наблизився до ноутбуків, а деякі навіть обігнав! Характеристики матриці містять роздільну здатність 3096×2064 пікселів, частоту оновлення в межах 30-144 Гц і пікову яскравість 900 ніт. Маленькою людиною, як на першій картинці, ви себе не відчуєте, але безумовно порадієте.

Друга – це флагманський чипсет Mediatek Dimensity 9300, що являє собою більш дешевий аналог Snapdragon 8 Gen 3. В AnTuTu можна очікувати близько двох мільйонів балів. Поєднується ця справа з оперативкою LPDDR5X і накопичувачами формату UFS 3.1/4.0. Ємність батареї становить 11500 мАг, підтримується 66-ватна зарядка через порт USB 3.2 Gen 1.

Набір комунікацій складається з Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 і NFC, а ось слота для сімки ви в планшеті не знайдете – сидіть з ним вдома. Камери очікувано скромні: на 13 МП ззаду і на 8 МП спереду. Обіцяють аж 8 стереодинаміків з утилітою Super Audio 5.0.

На рідному китайському ринку Vivo Pad 3 в конфігураціях 8/128, 8/256, 12/256 і 16/512 оцінюють у 415, 455, 495 і 550 доларів відповідно. При великому бажанні до планшета можна докупити магнітний стилус і чохол з клавіатурою, таким чином перетворивши його на подобу ноутбука.