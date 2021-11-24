Названо категорії громадян, які можуть не розраховувати на пенсію в 2022 році

Пенсіонери, які запланували вийти на пенсію у 2022 році повинні будуть перерахувати свій стаж, адже вже після новорічних свят, Пенсійний фонд буде активно перевіряти нарахування пенсій кожного громадянина. Щоб отримати свої виплати потрібно не 28 років офіційно працювати, а всі 29.





У 2022 році вчасно вийти на пенсію зможуть ті пенсіонери, у яких в момент досягнення 60-річного віку буде більше ніж 28 років трудового стажу. На пенсію у 63 роки можна буде йти українцям, у яких є від 19 до 29 років страхового стажу. Якщо ж українці до 65 років не змогли пропрацювати по трудовій книжці – 15 років, то вони на пенсію можуть не сподіватися. Люди, які працюють не офіційно упродовж багатьох років, на свою пенсію можуть взагалі не розраховувати.

Раніше повідомлялося, що у пенсіонерів які зараз працюють пенсія не індексується, а надбавки до неї можуть не перераховуватися, так само як і тим пенсіонерам, які неофіційно зараз працюють. Не дивлячись на те, що деякі люди отримують мізерну пенсію, є ще багаті пенсіонери, яким кожного місяця із пансіонного фонду перераховується 10 тис. гривен, і їх понад 471 685 українців.