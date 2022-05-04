Більші податки та декларування всього: що змінить для українців членство в ЄС

Вже цього літа Україна може отримати омріяний статус кандидата до Євросоюзу. Та членство в ЄС – це не лише можливість вільно подорожувати до європейських країн, а й необхідність дотримуватися певних стандартів і правил. Зокрема це стосується сплати податків.





Після набуття статусу кандидата до ЄС, українській владі вочевидь доведеться внести певні зміни до податкової системи країни. Адже ще до війни ухиляння від сплати податків та їх штучне заниження було фактично масовим явищем. Обсяги тіньової економіки України сягали майже половини ВВП, що є абсолютно неприйнятним для Європейського союзу.

Варто зазначити, що в Європі платять майже ті самі види податків, що й в Україні. Та у нас, на відміну від європейців, є чимало лазівок та способів уникнути сплати податків. Взяти хоча б заниження підприємцями свого обороту, щоб вписатися в обмеження для платників єдиного податку (2%).

Тож перед вступом до ЄС Україні доведеться впровадити принаймні мінімальні зміни, зокрема:

чітко розділити малий та великий бізнес;

встановити більш суворі обмеження щодо єдиного податку;

ще жорсткіше контролювати сплату громадянами податків;

створити умови, з якими стане неможливою штучна мінімізація платежів для окремих платників податків.

Окрім нових строгих правил щодо сплати податків й цілком можливо величезних штрафів за їх невиконання, в Україні на порозі вступу до ЄС може відбутися ще одна суттєва зміна. Йдеться про підвищення акцизів, які своєю чергою збільшать ціни на деякі види товарів.

Акцизний податок на цигарки в Україні підвищували вже не раз, потроху наближаючи його до європейського. Але поки що ми далекі від ставки у 90 євро на 1 тис. цигарок, яка зараз діє у Євросоюзі. Адже з таким податком одна пачка у нас вже коштувала б понад 100 грн. Та до таких цін вже пора звикати, адже після вступу до ЄС вони стануть для нас цілком реальними.