Українці готові платити 10 тис. грн за 20-ку: в чому її цінність

В Україні за унікальну банкноту номіналом 20 грн готові заплатити аж 10 тис. грн. Така ціна обумовлена тим, що банкнота має помітний брак – її лицьова та зворотна сторона розташовані під кутом 180 градусів одна до одної. Саме тому за неї пропонують суму, що в 500 разів перевищує її власний номінал.

Продають цінний грошовий знак на сайті популярного онлайн-аукціону Violity. В оголошенні власник 20-гривневої банкноти написав про неї наступне:

надрукована в 1992 році;

не була реставрована.

Що ж стосується інших дефектів банкноти, то про них автор оголошення нічого не розповів. Хоча на фото 20-ки видно, що вона має помітну вм’ятину посередині, тобто її неодноразово згинали навпіл.

На сьогоднішній день вартість унікального грошового знаку складає 10 тис. грн. Та оскільки він продається за правилами аукціону, до завершення торгів ціна ще може суттєво збільшитися. До слова, можливість зробити ставку на незвичайну 20-гривневу банкноту учасники аукціону можуть до вечора 23 січня.

Варто зазначити, що цінними в Україні вважаються не лише банкноти, а й монети з браком. За деякі з них колекціонери готові платити просто неймовірні суми.

Цінними вважаються монети, які:

виготовлені з металів, нетипових для їх номіналу;

випущені обмеженим тиражем;

мають однакові аверс та реверс;

обидві сторони монети є дзеркальним відображенням одна одної;

одна або обидві сторони викарбувані нерівно, або під неправильним кутом повороту одна до одної.

Цінні копійки чи банкноти може знайти в себе в гаманці будь-хто. Тож українцям варто бути уважними до грошей, що потрапляють їм у руки. Адже на звичайній обіговій гривні чи копійковій монеті цілком реально заробити цілий статок. Головне вчасно помітити «скарб» у своїх руках та не прогадати з його ціною.