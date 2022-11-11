Война на цифровом фронте: украинцам рассказали, как уберечь свой телефон от российских вирусов

Война Украины с россией – это не только противостояние армий, но и битва технологий. Враг атакует нас на поле боя, в соцсетях и даже пытается завладеть данными из наших телефонов. По этой причине в Госспецсвязи призвали украинцев оберегать свои смартфоны от постороннего вмешательства и рассказали, как самостоятельно обнаруживать и удалять опасные вирусы.

По словам специалистов ведомства, вирус можно распознать по нескольким характерным признакам. В частности:

быстрая разрядка телефона;

замедление его работы или так называемое «зависание»;

постоянные сбои в работе.

Чтобы вовремя обнаружить вирус на своем телефоне, пользователям советуют время от времени просматривать установленные программы. Если в списке появится программа, которую владелец устройства не загружал, возможно, это и есть вирус.

Удалить вирус пользователь может самостоятельно. Для этого необходимо выполнить несколько несложных шагов:

Перевести смартфон в безопасный режим, например, отключить интернет или включить режим «В самолете». Просканировать устройство антивирусом и удалить все обнаруженные опасные файлы. Если встроенного антивируса в телефоне нет, его нужно загрузить в официальном магазине приложений, например App Store или Google Play. В крайнем случае можно подключить смартфон к компьютеру и проверить установленным на нем антивирусом. Если удалить вирус все же не удалось, устройство необходимо сбросить до заводских настроек. Но тогда все находящиеся на нем файлы, в том числе фото и видео, исчезнут навсегда.

Конечно, не обязательно удалять вирус собственноручно, рискуя содержимым своего смартфона. Всегда можно обратиться в сервисный центр, где эту проблему решит квалифицированный мастер.

В Госспецсвязи также отметили, что украинцам следует загружать на свои смартфоны только программы известных производителей и избегать приложений авторства российских IT-компаний. Ведь россияне намеренно могут размещать в сети приложения с вирусами, чтобы завладеть данными украинских пользователей.