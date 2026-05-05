Domestos, Rexona та Cif стануть дорожчими: як глобальне підвищення цін вплине на Україну

Світовий гігант споживчих товарів Unilever, якому належать такі популярні бренди як Domestos, Rexona, Cif, Dove та Axe, готується до чергового підвищення цін. Як повідомляє Reuters, причиною такого кроку стало стрімке зростання витрат на сировину, логістику та виробництво через нестабільні ланцюжки постачання на тлі військового конфлікту США та Ізраїлю з Іраном.

Як це вплине на українських споживачів

Продукція Unilever займає значну частку на полицях українських супермаркетів та магазинів побутової хімії. Оскільки більшість цих товарів імпортується, глобальне підвищення цін безпосередньо вдарить по гаманцях українців.

Глобально корпорація планує поступово підняти ціни на 2–3% вже у другому півріччі 2026 року. Проте для кінцевого споживача в Україні реальне зростання вартості може виявитися ще більш відчутним. До світових факторів подорожчання (як-от стрибки цін на нафту, необхідну для виробництва побутової хімії) додаються суто українські реалії: складна та дорога логістика під час війни, ризики безпеки для перевізників та можливі курсові коливання гривні.

Чому виробники змушені переписувати цінники

Фінансовий директор Unilever Срінівас Пхатак пояснив, що загальна інфляція видатків компанії за рік сягне 750–900 млн євро, що майже на пів мільярда перевищує початкові прогнози. Перекрити такі колосальні витрати лише за рахунок внутрішньої економії неможливо.

Очікується, що найбільше ціни зростуть у категорії засобів для догляду за будинком, виробництво яких сильно залежить від вартості сирої нафти. Водночас Unilever — не єдина компанія, яка змушена йти на такі кроки. Про аналогічні проблеми зі зростанням витрат через війну в Ірані вже попередили й інші транснаціональні конкуренти, зокрема Nestle та Procter & Gamble. Це означає, що загальне подорожчання базових засобів гігієни та побутової хімії в Україні є неминучим трендом найближчих місяців.