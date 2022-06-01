У кого настали плохие дни: гороскоп 1 июня для всех знаков зодиака

Cегодня, 1 июня, растущая Луна перешла в созвездие Рака. Она будет благоволить тем, кто готов открыть сердце новому и разобраться в своих чувствах. К тому же стоит помнить, что ретроградный сезон подходит к концу. Самое время подготовиться к возвращению в активную жизнь.





♈ Овен

Маленький танец страхов и сомнений в вашей голове начал превращаться в настоящий мюзикл. Что за гигантское разочарование настигло вас? Пора избавляться от неуверенности в себе и вспомнить о поставленных целях. Прекратите подавлять свои истинные желания, не нужно бояться себя настоящего. Звезды рекомендуют Овнам не поддаваться панике и прислушаться к себе настоящему.

Космический совет: не сомневайтесь в своих силах, следуйте зову сердца.

♉ Телец

Вы слишком много берете на себя, пытаясь всем угодить. Нельзя одновременно стать лучшим и в карьере, и в личной жизни, и в компании, и в хобби. Пора научиться правильно использовать ресурсы и не распыляться на все сразу. Сегодня Вселенная предоставит Тельцам возможность для отдыха и переосмысления своих ценностей. Поймите, что для счастья нужно выбрать что-то одно.

Космический совет: позвольте себе расслабиться, пора подумать об отдыхе.

♊ Близнецы

Вам не кажется, что переоценка своих возможностей ни к чему хорошему не приводит? Особенно, когда дело касается личной жизни. Конфликты со второй половинкой не исправят ваших проблем, а срыв злости на близких принесет одиночество вместо облегчения. Еще пора исключить жалость к себе, прекратите винить весь мир в своих неудачах. Стоит попробовать переосмыслить поступки и начать учиться на совершенных ошибках.

Космический совет: не плюйте в колодец, скоро сами из него отопьете.

♋ Рак

Нельзя опускать руки, даже если сотая попытка не принесла результата. Отчаяние и безысходность стали постоянными спутниками Раков, что негативно сказывается на вашем отношении к миру. Постарайтесь избавиться от отрицательной энергии, ведь она убивает в последние крупицы надежды. Из-за маниакального желания победить вы видите только неудачи, игнорируя все достижения. Посмотрите на ситуацию под другим углом.

Космический совет: следите за своими мыслями, не позволяйте негативу овладеть собой.

♌ Лев

Даже если мир действительно крутился вокруг вас, это не стало бы поводом для пафоса и гордости. Корона Львов снова достигла потолка, пришло время снять ее для нормального существования. Конечно, любить себя и знать себе цену – это нужные качества для любого человека, однако во всем нужна мера. В последнее время вы слишком зазвездились. Если не остановиться прямо сейчас – придется долго восстанавливать отношения с окружающими.

Космический совет: вы слишком зациклены на себе, сбавьте обороты и спуститесь на землю.

♍ Девы

Природное обаяние и харизма сделали свое дело. Девы снова сияют привлекательностью, что не может не привлекать противоположный пол. Сегодня наступило время для романтики. Сходите на свидание, устройте романтический вечер или признайтесь в своих чувствах тому, кто давно не безразличен. Вселенная подарила Девам шанс на любовь – используйте его правильно.

Космический совет: покоряйте своей красотой, наступило время для любви.

♎ Весы

Конец ретроградного сезона означает для вас, Весы, время работы над своими эмоциями. Обычно вы склонны отдавать свое сердце тем, кто не ценит этого. Однако вскоре вы окажитесь на перекрестке. Один путь вернет вас туда, откуда вы начали, а другой откроет возможность обрести счастье. Помните, кто вы и чего заслуживаете. В частности, человека, который будет ценить и любить вас безусловно.

Космический совет: не допускайте прошлых ошибок в личной жизни.

♏ Скорпион

Легко влюбиться хоть сто раз, когда вам нечего терять. Однако в действительности так не бывает, поэтому мы склонны прятаться, когда доходит до дела. Не испытываете ли вы что-то подобное прямо сейчас, Скорпионы? Не закрываетесь ли вы, потому что боитесь? Вселенная приготовила для романтические сюрпризы. Ожидайте их в ближайшие месяцы и начните ослаблять свои барьеры.

Космический совет: откройтесь навстречу любви!

♐ Стрелец

Вы явно засиделись на месте. Необходима встряска, причем срочная! И лучше, чтобы она была встряской в прямом смысле — это значит, доставайте спортивную форму и бегом в зал! Внешность, фигура и вес тут ни при чем. Активные тренировки сейчас призваны преобразить не тело, а душу! Поначалу будет непросто, но вскоре вы почувствуете прилив сил и желание добиваться новых вершин.

Космический совет: активные тренировки станут прекрасным способом пробудить внутреннюю энергию.

♑ Козерог

В вас сосредоточены все виды волшебства, Козероги. Вырвитесь из добровольной тюрьмы и отправляйтесь навстречу бесконечным возможностям. Вы можете быть кем захотите и создать практически что угодно. Вселенная не хочет, чтобы вы прожили обычную жизнь. Конец ретроградного сезона уже близок, сейчас самое время настроиться на активность. А еще будьте готовы отстаивать свою правду – вы не обязаны быть удобными для других людей.

Космический совет: у вас достаточно сил, чтобы совершить чудо. Просто поверьте в себя.

♒ Водолей

Не всегда можно наслаждаться видами солнца и радуги, Водолеи. Бывают и плохие дни. Дни, которые заставляют вас чувствовать, будто все вокруг окрасилось в серые тона и воспроизводится в замедленном режиме. Такие этапы в жизни испытывают нашу стойкость: готовы ли вы защищать то, во что вы верите, несмотря на трудности? Сегодня Вселенная призывает вас проявить терпение. Вы ближе к развязке, чем может показаться на первый взгляд.

Космический совет: запаситесь терпением, осталось немного.

♊ Рыбы

В мире есть два типа учителей. Первые склонны навязывать свою правду другим как истину в последней инстанции. Вторые побуждают людей отыскать ответы внутри себя. Вы относитесь ко второй категории, Рыбы. Звезды наградили вас талантом помогать другим обрести собственный голос и сделать свои выводы из жизненных уроков. Этот дар не стоит скрывать от других – ресурсами нужно пользоваться. Возможно, помогая другим, вы откроете много полезного для себя.

Космический совет: в вас сокрыт талант учителя и наставника, не губите его, реализуйте!