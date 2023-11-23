Павел Глоба предостерег от ряда подарков в год Дракона: беда не заставит себя ждать

Год Зеленого Дракона вступит в свои права аж 10 февраля, однако украинцы начнут дарить подарки друзьям и близким еще с новогодней ночи. Эксперт по астрологии Павел Глоба советует, что подарки должны соответствовать не только животному года, но и стихии, с которой оно связано. В 2024 году такой стихией является дерево, и очень важно выбрать подарки, которые не разгневают покровителя года.

Дракон символизирует стихию огня, а поскольку 2024 год – год Деревянного Дракона, подарки, связанные с огнем, могут быть восприняты как угроза или конкуренция для Дракона. Поэтому не рекомендуется дарить такие вещи, как свечи.

В разных мифологиях драконы связаны с сокровищами и богатством. Поэтому, подарив что-то простое или недорогое, вы можете обидеть хозяина года. Лучше остановить свой выбор на предметах высшего класса в пределах вашего бюджета. Выбирайте самое высокое качество в любой категории, будь то лучший чай, уникальные декоративные предметы или настоящие фарфоровые чашки.

Сильные ароматы также не рекомендуются в год Дракона. Это означает, что духи, ароматизаторы для дома или ароматическую косметику стоит приберечь на другое время.

Выбор цвета также имеет решающее значение. Драконов привлекают яркие цвета, особенно красный и, в этом году, зеленый. Подарки в темных или тусклых цветах, таких как черный, бежевый, серый или коричневый, могут быть восприняты не очень хорошо.

И наоборот, деревянные предметы, начиная от кухонной утвари и заканчивая мебелью, считаются благоприятными подарками. Ювелирные украшения или аксессуары с драконьими мотивами также будут оценены по достоинству. Если есть возможность, отличным подарком могут стать предметы роскоши или дизайнерские вещи, которые резонируют с величием Дракона.