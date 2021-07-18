Ще пару сотень зверху: Шмигаль звернувся до пенсіонерів з приємною новиною

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль днями оприлюднив плани уряду щодо чергового підвищення пенсійних виплат українцям. Зокрема стало відомо, що вже із 1 жовтня пенсіонери, старші 75-ти років, отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 400 грн. Детальніше про нововведення прем’єр розповів під-час онлайн-трансляції на YouTube години питань до уряду.





В ході бесіди очільник уряду акцентував увагу глядачів на тому, що підвищення пенсій в Україні відбувається за чітким державним планом. Згідно із ним пенсії українців в березні 2021 року було проіндексовано на 11%. Таким чином вдалося підвищити дохід більш ніж 8 мільйонів громадян похилого віку.

У квітні ж відбувся автоматичний перерахунок щомісячних виплат працюючим пенсіонерам. А лише кілька тижнів тому, 1 липня, офіційно збільшився розмір мінімальної пенсії. Чергове збільшення розміру мінімалки планується на 1 грудня поточного року.

Високопосадовець відзначив, що торік в Україні вперше запровадили доплати пенсіонерам, що вже перетнули межу 80-річчя. Таким самим чином вже із жовтня поточного року уряд планує доплачувати пенсіонерам, старшим за 75 років, по 400 грн щомісячно. Ця сума стане додатком до основної пенсійної виплати.

Згадав Денис Шмигаль і про військових пенсіонерів. Посадовець відзначив несправедливість постанови, прийнятої у відношенні до цієї категорії пенсіонерів у 2017 році. Адже внаслідок такого рішення відставним військовослужбовцям за останні 3 роки жодного разу не перераховували суми виплат.

Отож у владних колах прийняли рішення призначити військовим пенсіонерам щомісячну доплату на суму 2 тис. грн. Таким чином суттєвий додаток до пенсії отримають понад 400 тисяч українців.

Позатим очільниця Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна нещодавно повідомила, що вже у наступному році розмір мінімальної пенсії може сягнути 3,5 тис. грн. Та наразі ще невідомо, чи вистачить коштів у державному бюджеті на реалізацію такого амбітного плану міністерства.