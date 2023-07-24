В Україні з’явиться нове місто: сьогодні онлайн обирають його назву

Місто Первомайський, розташоване в Харківській області, за рішенням його мешканців, змінить назву на Добродар. За це рішення проголосували 502 мешканці громади.

Процес голосування розпочався о 9.00 24 липня.

Місцевій громаді було запропоновано 10 потенційних нових назв для їхнього міста:

Холоднояр,

Добродар,

Ангелов,

Златополь,

Новомирів,

Хлібодар,

Звітязь,

Козацьке,

Берецьк,

Сиваш.

З усієї громади у голосуванні взяли участь 2175 мешканців. Голосування проводилося двома способами – особисто, через кабінки, встановлені на вулицях міста, де проголосував 671 мешканець, та шляхом електронного голосування, за допомогою якого було віддано 1504 голоси.

Місто Первомайський було серед тих міст, перейменування яких запропонувала Національна комісія зі стандартів державної мови.

23 січня з близько 600 запропонованих назв було обрано 15, які стали остаточними варіантами нової назви міста в рамках процесу дерусифікації.

Голосування за нову назву міста офіційно розпочалося у Первомайському 10 березня.

29 червня стало відомо, що депутати Первомайського Харківської області розглядають можливість проведення другого туру голосування через розбіжності щодо варіанту-лідера першого туру – “Добродар”.