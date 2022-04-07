Влада РФ пропонує добувати криптовалюту на російському «залізі», якого просто не існує в природі

На Росії знову вирішили винайти колесо, цього розу в сфері криптовалюти. Мінпромторг РФ пропонує прописати у законодавстві вимогу використовувати вітчизняне обладнання для майнінгу криптовалюти на її території. Про те, як виявилось, самого обладнання ще навіть не існує.





У Міністерстві торгівлі та промисловості Росії вважають, що це дозволить убезпечити російський ринок криптовалют та майнінгу. Втім, судячи з тексту послання, категоричної заборони використання іноземного устаткування на Російській Федерацїї не планується.

Криптомайнери вже встигли посміятись з цієї ініціативи, так як на Росії немає жодного процесора чи мікросхеми, яка б була придатною для майнінгу та вироблялась в середині країни. Ті ж “Байкали” та “Ельбруси” виготовляються TSMC, яка давно обмежила постачання на Росію через санкції.

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