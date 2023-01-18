Роковое окончание недели: каким знакам зодиака не повезет до 22 января

Несмотря на то, что ретроградность Меркурия уже позади, текущая неделя для некоторых знаков зодиака завершится на печальной ноте. До 22 января Тельцов, Львов и Скорпионов будут преследовать несчастья. Они столкнутся с трудностями на работе, потеряют большую сумму денег и едва не разрушат отношения с любимым человеком.

Телец

Неделя начнется с громкой ссоры со второй половинкой. Чтобы найти общий язык, необходимо хотя бы на день убежать от жизненных хлопот и побыть только вдвоем. Спорные вопросы в отношениях астрологи советуют Тельцам решить как можно скорее. Ведь если сразу не расставить точки над «и», все может закончиться разрывом.

В рабочей сфере у Тельцов также начнется не лучший период. Им прогнозируют ссоры с коллегами и руководством. Но даже если представители знака будут чувствовать себя крайне некомфортно на рабочем месте, искать альтернативы пока не стоит. Обстановка в коллективе в скором времени наладится, так что пока нет смысла внедрять в свою жизнь такие кардинальные изменения.

Лев

У Львов остаток недели также пройдет в постоянных тревогах. Проблем добавит их врожденная эмоциональность. Представители знака могут накричать на лучшего друга или любимого человека, о чем потом сильно пожалеют.

С 20 по 22 декабря уроженцы знака будут пытаться идти на компромиссы, чтобы разрешить конфликт, который сами же и спровоцировали. Но это у Львов получится только в том случае, если они смогут сдержать свою пылкую натуру.

Скорпион

Скорпионы на остаток текущей недели решат уединиться. Все, что им сейчас нужно, это остаться наедине со своими мыслями и переживаниями. Однако близким Скорпионов это может не понравиться, особенно если таким образом представители знака попытаются уйти от своих обязанностей.

Но для Скорпионов есть прекрасная альтернатива, которая удовлетворит всех и не повлечет за собой конфликтов в семье. Они могут заняться полезным делом, например, уборкой или приготовлением пищи. Это даст уроженцам знака возможность на время ограничить общение с близкими, не оскорбляя их своим отсутствием.