Українцям розповіли про користь перезавантаження комп’ютера

Перезавантаження є універсальним засобом усунення більшості незначних неполадок у роботі комп’ютера. Про це у розмові з GSMinfo повідомив експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай.

За словами Шарлая, регулярне перезавантаження ПК корисне щонайменше з семи різних причин. Наприклад, це коректне встановлення оновлень. Багато змін у роботі ОС або ПЗ відбуваються тільки після повного вимкнення і ввімкнення ПК. Далі – виправлення дрібних збоїв у роботі ПЗ і оперативної пам’яті.

“Криво вставлений застосунок або дрібні збої можуть стати причиною проблем з оперативною пам’яттю вашого ноутбука і внутрішнім сховищем, що призводить до зависань і пригальмовувань у роботі”, – пише Шарлай.

Також після перезавантаження поліпшується загальна продуктивність операційної системи та ліквідується витік пам’яті. Під цим процесом маються на увазі ситуації, коли програма не повертає оперативну пам’ять, що використовується, навіть після завершення роботи.

Дрібні проблеми з апаратною частиною перезавантаження, вважає експерт, також здатне вирішити. До них він відносить випадки, коли комп’ютер зависає або, наприклад, “не бачить” принтер, який до цього завжди працював.