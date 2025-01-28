Новий король графіки: Galaxy S25 Ultra домінує над iPhone 16 Pro Max

У мережі з’явилися результати порівняння суперфлагмана Galaxy S25 Ultra з iPhone 16 Pro Max у тестах продуктивності графічного процесора. Від Samsung такого ніхто не очікував.

У бенчмарку 3DMark Steel Nomad Light топовий Galaxy S25 Ultra на базі нового чіпа Snapdragon 8 Elite for Galaxy набрав 2617 балів, а iPhone 16 Pro Max – лише 1922 бали. Різниця становить 36% на користь флагмана Samsung. Частота кадрів підтверджує вищу продуктивність девайса Samsung. S25 Ultra показав середній FPS 19,39, iPhone 16 Pro Max – по 14,2.

Варто зазначити, що цей тест фокусується виключно на продуктивності графічного процесора, не враховуючи навантаження на центральний процесор. Тому поки рано судити про загальну продуктивність системи.