Стало відомо, яким буде новий дешевий iPhone SE

Смартфон iPhone SE наступного покоління не отримає ніяких змін в дизайні і буде виглядати як модель, випущена в 2020 році.





Це означає, що він збереже свій 4,7-дюймовий дисплей Retina HD і кнопку Touch ID під ним, а також одинарну камеру на задній кришці – всупереч чуткам, в яких говорилося про значні зміни.

Як пише MacOtakara , зміни будуть внутрішніми – прийдешній iPhone SE отримає чіп Apple A15 Bionic і підтримку мереж п’ятого покоління завдяки модему Qualcomm Snapdragon X60 5G (як в лінійці iPhone 13).

Виробництво нових iPhone SE почнеться в грудні 2021 року, а анонс відбудеться навесні 2022 року, повідомляють джерела.