В Україні випускатимуть одразу три види безпілотників Baykar

Україна почне співпрацювати із компанію Baykar ще тісніше. У Верховній раді дали згоду на те, щоб Туреччина могла будувати заводи з виробництва «Байрактарів» на території країни. Будівництвом, підбором працівників, та всіма організаційними моментами будуть займатись представники компанії Baykar.





У Туреччині вже розповіли про концепт, показали проєкт заводу, та дали багато цікавої інформації. На українському заводі Baykar Tech планують відкрити й конструкторське бюро. Про це розповів керівник турецької компанії, яка виступатиме головним партнером України.

На новому заводі, який побудують в Україні збиратимуть три види безпілотників:

Bayraktar Acinci — висотний дальній БПЛА, сумісне співробітництво Мотр Січ та Baykar Marika. Сьогодні цей ударний бойовий дрон є на озброєнні лише у Туреччини.

Bayraktar Kizilelma — реактивний гіперзвуковий палубний безпілотний авіаційний комплекс. Поки що очікують у 2023 році здійснити лише перший запуск цієї бойової пташки.

Bayraktar TB2 — оперативно тактичний середньовисотний дрон. Активно використовується ВС України у війні з Росією.

Після 24 лютого Туреччина передала Україні 50 Байрактарів TB2. Фонд Сергія Притули навіть запускав збір на «народні байрактари». БПЛА показали високу ефективність на полі бою.

Бойові безпілотники будуть максимально українськими: від ідей до компонентів. Більшість людей, які працюватимуть на заводі та у конструкторському бюро матимуть українське громадянство. Завод планують побудувати до кінця наступного року. Очікується, що завод буде побудовано у Києві.

Мотор Січ — завод де збирають двигуни на дрони працює у м. Запоріжжя. Чи будуть у цьому регіоні також розгорнуті потужності для збору байрактарів наразі невідомо.