Названо гаджети якими користуються досвідчені автомобілісти

Розвиток технологій суттєво полегшив життя автомобілістів. Зараз для них є безліч різноманітних гаджетів, що тим чи іншим чином допомагають при русі дорогами. Звичайно, досвідчені водії про них уже знають, але новачки можуть навіть не здогадуватися про їхнє існування. Для них ми зараз розповімо про найкорисніші гаджети для автомобілістів.





Телефон

Так, очевидно, але телефон дійсно є одним із найкорисніших девайсів для водія. Найчастіше його можна використовувати як навігатор, оскільки програми за типом Google Maps гранично точно будують маршрут до потрібної точки, вказуючи про всі потенційні перешкоди, які можуть виникнути на дорозі. Та ще й пропонують кілька траєкторій, щоб водій міг вибрати найбільш зручну.

Автомобільний тримач

Зрозуміло, що тримати телефон у руках під час керування автомобілем — витівка не з найкращих. Щоб вирішити цю проблему, був придуманий автомобільний тримач для телефону. Цей аксесуар можна зафіксувати по центру керма на присосці, щоб телефон завжди був перед вами.

Відеореєстратор

Користування відеореєстратором важко переоцінити. Цей прилад може довести невинність у спірній ситуації, зафіксувати зловмисника, що пошкодив автомобіль або зняти якийсь момент, який допоможе іншій людині. Загалом, потенційної користі від нього дуже багато.

Радар-детектор

Шикарним доповненням до відеореєстратора стане радар-детектор. Це спеціальний прилад, який знаходить камери та всілякі датчики, а потім сповіщає про них водія.

USB-розетка

Якщо у вас багато гаджетів на кшталт навушників, телефону або навіть ноутбука – не поскупіться і купіть USB-розетку. Вставивши цей аксесуар у прикурювач, у вас у машині з’явиться можливість заряджати гаджети. Одним словом – зручно.