OnePlus Ace 5 і Ace 5 Pro – топове залізо за смішною ціною

Китайський виробник смартфонів OnePlus провів масштабну презентацію апаратних новинок, в рамках якої представив два субфлагмани – OnePlus Ace 5 і OnePlus Ace 5 Pro.

Обидва пристрої отримали абсолютно однаковий дизайн, ідентичні дисплеї та набір камер. Смартфони оснащені 6,78-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5К, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1600 ніт. На задню панель винесено круглий блок із трьома об’єктивами: основним на 50 Мп, надшириком на 8 Мп і макросенсором на 2 Мп. Роздільна здатність фронталки становить 16 Мп.

Другий девайс – OnePlus Ace 5 Pro – вирізняється потужнішим чипом Snapdragon 8 Elite, але трохи меншою батареєю на 6100 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 100 Вт.

Також обидва пристрої пропонують Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC-модуль, вологозахист IP65 і кастомний чип зв’язку G1.

Ціни на OnePlus Ace 5 в Китаї стартують з 2299 юанів (~$315) за версію 12/256 ГБ, а OnePlus Ace 5 Pro обійдеться охочим від 3399 юанів (~$465) за ті ж 12/256 ГБ. Уже в січні один із цих смартфонів вийде на глобальний ринок під назвою OnePlus 13R.