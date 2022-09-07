Друга країна повністю заборонила продаж iPhone на своїй території

Фанати Apple по всьому світу з нетерпінням чекають на вихід нових iPhone. Але за день до презентації Бразилія оголосила, що заборонить продаж девайсів американського виробника. Владі не подобається політика гіганта з Купертіно.





На сайті Міністерства юстиції та громадської безпеки Бразилії з’явилася інформація про те, що продаж iPhone без зарядки в комплекті в країні припинено. Де-факто це означає, що продати iPhone взагалі неможливо, оскільки зараз Apple не додає блок живлення в коробку до всіх моделей, що є у продажу.

Більше того, Міністерство юстиції та громадської безпеки Бразилії наклало на виробника штраф у розмірі 12 275 500 бразильських реалів (що еквівалентно ~2.34 млн доларів) і наказало скасувати реєстрацію смартфонів Apple, починаючи із серії iPhone 12, у Національному телекомунікаційному агентстві Anatel.

Це наслідки судового позову, поданого Національним секретаріатом споживачів (Senacon) у грудні 2021 року. За словами позивача, виробник продає некомплектний товар і відмовляється змінювати політику, пояснюючи це прагненням захистити довкілля, що дискримінує споживача та перекладає відповідальність на третіх осіб.

Senacon каже, що Apple може вжити інших заходів для захисту навколишнього середовища, такі як заміна роз’єму Lightining на USB-C та використання зарядних пристроїв, прийнятих у галузі як стандарт. Проте гігант із Купертіно вкрай упертий, адже, незважаючи на судові розгляди, Apple досі не змінила своєї політики.

Міністерство юстиції та громадської безпеки Бразилії оголосило, що Apple ще може оскаржити рішення, що компанія напевно зробить, але в той же час, якщо виробник не поверне зарядки в комплектацію смартів, його можуть визнати рецидивістом, а це спричинить ще більш суворі покарання.

Бразилія – ​​не перша країна Латинської Америки, що заборонила продаж айфонів – те саме зробила Колумбія, де Apple програла патентну суперечку Ericsson, що змусило її вилучити з продажу пристрої, що підтримують мережу 5G. А це не лише iPhone, а й iPad. Більше того, суд заборонив ввезення до Колумбії пристроїв Apple та їхньої реклами в принципі.

Цікаво, що Apple не горить бажанням знову продавати заборонені моделі iPhone та iPad у Колумбії – натомість фірма подала позов на країну до американського суду. Успішний судовий процес у США не обов’язково означає скасування заборони, це більше відновлення репутації для Apple, та й колумбійці не така більшість користувачів екосистеми, за яку варто боротися.