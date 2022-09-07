Шахраї вигадали новий спосіб дурити українців: прикидаються поліцією

Перша половина цього року «порадувала» черговим сплеском телефонних шахрайств. Причому арсенал хитрощів зловмисників поповнився новою, дуже зухвалою схемою з виманювання коштів.





Якщо раніше шахраї зазвичай представлялися службою безпеки банку, то тепер мітять вище і не соромляться зображати співробітників поліції. Як правило, такі поліцейські намагаються переконати жертву, що самі ловлять телефонних шахраїв! І вмовляють перевести невелику суму злочинцям, щоб нібито спіймати тих на місці злочину. Звичайно, отримавши переказ, «поліцейські» зникають назавжди.

Щоб оцінити масштаб діяльності шахраїв, достатньо поглянути на статистику: лише за другий квартал 2022-го було заблоковано десятки тисяч телефонних номерів, через які провертали злочинні схеми. Тому будьте пильні та не проводьте сумнівні грошові операції на прохання невідомо кого.