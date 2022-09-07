У Верховній Раді розповіли про опалювальний сезон

Незабаром в Україні повинен розпочатися опалювальний сезон. Проте він буде відрізнятися від інших. Урядовці вже попередили українців, що він буде складним.





Раніше українська влада вже неодноразово наголошувала на тому, що цьогоріч українцям варто запасатися теплими речами та утеплювати свої оселі, адже в будинках буде прохолодно. Однак все ж обіцяють, що будинки українців без тепла не залишаться.

Опалювальний сезон 2022-2023 розпочнеться, коли протягом трьох діб середня температура повітря на вулиці становитиме +8 градусів і нижче.

У Департаменті комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону пояснили, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюється органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов.

У свою чергу міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в українських регіонах має розпочатися після 15 жовтня, але дату можуть і посунути через погодні умови.

Відповідно, закінчиться опалювальний сезон, коли протягом трьох діб середня температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8 градусів.

Там також нагадали, що температура у квартирах за умови їх утеплення повинна бути забезпечена на рівні +18, а у наріжних кімнатах +20.

В свою чергу теплопостачальник повинен коригувати плату за опалення та робити відповідний перерахунок за потребою.