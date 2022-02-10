Українців вирішили змусити платити податки по-новому

Незабаром українці будуть зовсім по-іншому платити податки зі своїх доходів. Нову реформу оподаткування зарплат вже анонсував голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Та змін зазнає не лише податкова ставка. До Податкового кодексу збираються впровадити нові обмеження, які мають за мету запобігти тінізації зарплат та відмиванню грошей.





Як зміняться правила оподаткування?

Попри те, що новий законопроект ще не зареєстрували у Верховній Раді, головні його положення автори вже встигли оприлюднити. Зокрема документ реалізує наступні нововведення:

загальне податкове навантаження (сума усіх податків) на заробітні плати українців знизиться з 37% до 30%. Після цього ефективна ставка щороку знижуватиметься ще на 1%, аж доки не досягне 25%;

працівників заборонять оформляти як ФОПів;

набуде чинності правило сімейного декларування;

підробітками можна буде займатися без реєстрації, за умови сплати податку з такого доходу у розмірі 5%.

У парламенті новий законопроект сприйняли неоднозначно. Зниження податкової ставки – дуже ризикований хід. Тож опозиційна партія «Голос» вже встигла опублікувати свій варіант податкового законопроекту на противагу позиції «Слуг народу».

Як оцінюють нововведення експерти?

Своє занепокоєння щодо змін в системі оподаткування висловила й низка профільних експертів. Зокрема Лідія Ткаченко, науковиця з Інституту демографії та соціальних досліджень, вважає зниження податкової ставки безнадійним задумом. Адже немає жодної гарантії, що зекономлені на податках кошти керівник розділить між працівниками та підвищить їм зарплату. Скоріш за все він просто покладе їх у власну кишеню. Тобто простим українцям таке нововведення не принесе жодної користі.

Натомість Олександр Почкун з аудиторської компані Baker Tilly має зовсім іншу позицію. Він вважає, що зниження податкової ставки заохотить бізнес не ухилятися сплати податків. Адже фінансовий ризик, на який підприємці йдуть не сплачуючи податки, буде набагато більшим, аніж власне податкова ставка. Таким чином новий закон запустить процес детінізації, результатом якого стане збільшення надходжень до бюджету та загальне підвищення доходів українців.

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