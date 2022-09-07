Українці тепер зможуть оплачувати пенсію іншій особі

Відтепер українці самі зможуть обирати, яку пенсію отримувати. Нові зміни в законодавстві дають змогу громадянам добровільно робити внески на свій пенсійний рахунок. Укласти договір із державою можна на сайті з допомогою Дії.





На вебпорталі пенсійного фонду також можна підписати такий договір. Для цього потрібно зареєструватись на сайті, ввійти у власний акаунт, та обрати потрібний розділ. Він матиме юридичну силу. Це зараз дуже зручно, адже не потрібно особисту нікуди йти, займати черги тощо.

Це стало можливим через прийняття законопроєкту № 7649. Він дозволяє кожному громадянинові України добровільно робити внески у Пенсійний Фонд, а також обрати періодичність із якою робитимуться виплати. За людиною залишається право визначати й термін, у який потрібно здійснити виплати до фонду. Ініціювали закон депутати із партії «Слуга Народу».

Українці вже досить довгий час прагнуть перейти на накопичувальну пенсію. Розмови про це в уряді лунали й раніше. Але тепер проєкт затверджено, він вступив у дію, отже настали нові часи для майбутніх пенсіонерів.

Також завдяки новому законові для фізичних та юридичних осіб стало можливим здійснення персоналізованих благодійних внесків. Відомо, що 70% від його розміру буде спрямовано на оплату пенсії тому, кому ці кошти надіслані на рахунок. Отже, таким чином діти зможуть допомагати батькам, або ж роботодавці своїм підлеглим. Інші 30% згідно із чинним законом буде направлено у ПФУ. Кожен громадянин ще може докупити собі роки стажу, якщо їх не вистачає для виходу на пенсію.

Українська система пенсійних виплат вже зовсім скоро може стати накопичувальною, як це в США чи інших розвинених країнах. Люди самі будуть визначати розмір своїх пенсій, та накопичувати гроші без втручання держави. Це допоможе підняти рівень життя людей похилого віку.