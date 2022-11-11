Черверта хвиля мобілізації наближається: кого вона зачепить

В Україні з дня на день продовжать воєнний стан, а відповідно й термін дії загальної мобілізації. На українських чоловіків призовного віку чекає вже четверта хвиля мобілізації, яка в порівнянні з попередніми має свої особливості. Які ці особливості та хто потрапить під призов цього разу?

Як зазначив адвокат Іван Ліберман, четверта хвиля мобілізації має за мету доукомплектувати українське військо. Це означає, що призиватимуть не всіх підряд, а лише конкретних спеціалістів, у яких справді є потреба.

Українська армія разюче відрізняється від російської. У нас мобілізація проводиться не для покращення кількісних характеристик війська, а для підвищення його якості. Тому під час четвертої хвилі працівники військкоматів зосередяться на підборі найнеобхідніших ЗСУ спеціалістів.

Правник пояснив, що разі нестачі наприклад навідників, центри комплектування не будуть вручати повістки чоловікам без освіти, лікарям чи акторам. Вони викликатимуть спеціалістів галузі географії або топографії, яких буде легше навчити виконувати функції навідника. Тобто під мобілізацію потраплять лише чоловіки, чиї професії дотичні до дефіцитних фронтових спеціальностей.

Натомість люди, чиї навики на фронті зараз не потрібні, можуть навіть не хвилюватися, що їм принесуть повістку. Адже завдання четвертої хвилі мобілізації – закрити «дірки» у професійному складі ЗСУ і нічого більше.

Варто також зауважити, що в Україні було і залишається чимало охочих встати на захист країни та приєднатися до контрактної армії. Але самого лише бажання не достатньо. Якщо чоловік призовного віку не має жодної кваліфікації чи професійних навичок, шансів потрапити на фронт за четвертою хвилею мобілізації у нього небагато. В центрі комплектування скоріше оберуть тракториста чи механіка, якого можна легко навчити керувати танком, ніж людину, що потребує довготермінової та недешевої підготовки перед відправкою на передову.