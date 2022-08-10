Туреччина пропустила корабель, який віз зброю в Росію – Bloomberg

Наприкінці липня з Сирії до Росії прибуло торгове судно «Спарта II», яке, ймовірно, перевозило військову техніку через турецьку протоку Босфор. Про це повідомляє Bloomberg.





Джерела агентства в уряді США вказали, що Вашингтон виходить із того, що Росія використовує торгові судна для перевезення військових вантажів у Чорному морі. Таких висновків приходить і європейська розвідка. «Спарта II» прибула до Новоросійська із сирійського порту Тартус. На її борту було щонайменше 11 одиниць військової техніки.

Зазначається, що представник Держдепартаменту США направив запит із цього питання турецькому уряду. Турецький чиновник, знайомий із ситуацією, сказав, що торгове судно перевірятиметься лише в тому випадку, якщо буде запідозрено у правопорушенні. Представник Білого дому відмовився коментувати, чи обговорювали США з турецькими офіційними особами ситуацію, що склалася.