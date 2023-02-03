Зелена комета для деяких знаків зодіаку стане символом проблем: кому не пощастить

У перші дні лютого чотирьом знакам зодіаку варто бути насторожі. Мова йде про Левів, Дів, Стрільців та Водоліїв. Небезпечний для них період триватиме до 3 лютого.

Причиною проблем, що можуть спіткати представників цих знаків стане Зелена комета, яка вперше за 50 тисяч років наблизиться до Землі. Її негативний вплив підсилить наближення повномісяччя, яке відбудеться 5 лютого і обіцяє докоріні зміни в житті багатьох зодіакальних знаків.

Лев

У Левів вже з перших днів лютого з’явиться чимало термінової роботи. Їм доведеться працювати понаднормово, що може викликати невдоволення другої половинки. Представники знаку будуть розриватися між робочими завданнями та особистим життям намагаючись знайти баланс. Астрологи радять Левам заспокоїтися та не шукати термінового вирішення цієї проблеми. Вже за кілька днів навантаження на роботі зменшиться і все встане на свої місця.

Діва

Дівам Зелена комета принесе проблеми у професійній сфері. Їм радять тримати свої плани та проекти в секреті, і не ділитися з колегами зайвою інформацією. До 3 лютого представникам знаку варто зосередитися на досягненні своїх цілей, прикладаючи до цього всі наявні зусилля. Не зайвим буде переглянути свій бюджет та утриматися від дорогих покупок. Адже банківський рахунок Дів у перші дні лютого також буде в небезпеці.

Стрілець

На початку лютого у Стрільців можуть виникнути серйозні конфлікти з членами родини або близьким друзями. Астрологи радять уродженцям знаку утриматися від образ і не виплескувати свої негативні емоції. Натомість спокійно поговорити про проблему, що виникла. Її джерелом може виявитися звичайне непорозуміння, яке вирішиться за лічені хвилини.

Водолій

Зелена комета сплутає думки Водоліїв і може геть позбавити їх мотивації. Уродженців знаку зненацька заскочить апатія, наслідком якої стане вигорання на роботі. Та цей період триватиме недовго. Вже 4 лютого Водолії відчують приплив сил і з ентузіазмом повернуться до улюбленої справи. Вони досягнуть внутрішнього балансу та відчують потужний приплив натхнення.