Названо б/в автомобілі, які з початку війни подешевшали найбільше

З початку війни в Україні суттєво знизилася вартість автівок з пробігом. Середня ціна б/в машини впала з $7 тис. до $6,4 тис., а найпопулярніші моделі вторинного ринку здешевшали на 13-20%. Про це розповіли у Інституті досліджень авторинку, спираючись на дані порталу Automoto.ua.





Найбільш відчутний обвал цін на вторинному ринку відбувся на початку березня, приблизно через тиждень після вторгнення росії. Наступний етап здешевшання вживаних авто настав після введення «нульового розмитнення» наприкінці березня. Тоді середня вартість машини з пробігом впала до $5,5 тис. Та рекордно низьку середню вартість б/в автомобіля експерти ринку зафіксували 25 квітня. Вона становила $5,1 тис.

Однак з початку травня ціни поповзли вгору, зокрема через те, що українці почали виставляти на продаж більш дорогі моделі машин. Адже значна кількість транспортних засобів дешевого сегменту на той момент була вже розпродана. Хоча із середини червня почали дорожчати навіть бюджетні авто.

Експерти Інституту досліджень авторинку назвали бюджетні моделі, які з початку війни подешевшали найбільше. Їхня вартість змінювалася наступним чином:

Daewoo Lanos здорожчав на 2,5% у квітні, а в червні – подешевшав на 15,2%;

Volkswagen Passat впав у ціні на 16,4% у квітні та ще на 1% у червні;

Skoda Octavia стала дешевшою на 14% у квітні, проте у червні додала в ціні 0,8%;

Volkswagen Golf у квітні подешевшав на 13%, та вже у червні його вартість збільшилася на 4,8%;

Renault Megane у квітні подешевшав на 20%, а у червні здорожчав на 1,4%.

На сьогоднішній день пропозицію на вторинному ринку формують переважно машини цінового сегменту до $10 тыс. Проте бюджетних авто в Україні стає все менше. Зокрема транспортних засобів вартістю $1-2 тис., які в лютому складали близько 9% ринку, зараз практично не залишилося. Щоправда на вибір покупців з невеликим бюджетом представлено чимало моделей за ціною від $3 тис. до $5 тис. Вони становлять майже 20% ринку вживаних автомобілів.