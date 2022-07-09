Топ-15 бюджетних сімейних авто: що можна придбати на вторинному ринку України за $5000

Вибір недорогих машин «гольф-класу» в Україні на сьогоднішній день досить великий. Цьому посприяли понад два місяці безмитного режиму, під час якого в країну ввезли чимало бюджетних б/в автомобілів. Серед вживаних легковиків сімейного типу знайдеться чимало варіантів, що обійдуться новому власнику в середньому у $5 тис.





Наразі на українському вторинному авторинку понад 45% машин С-класу, випущених із 2001 до 2008 року. Іх вартість стартує від $3 тис. та не перевищує $8 тис. Експерти популярного порталу для автомобілістів Auto.ria склали рейтинг сімейних автомобілів з пробігом, які вартують с середньому $5 тис. Головними критеріями вибору стали співвідношення ціни та якості, а також кількість таких машин на вторинному авторинку України.

До Топ-15 найкращих вживаних легковиків за $5 тис. увійшли:

Skoda Octavia – ціна в середньому $5,5 тис., кількість оголошень про продаж – 1500 штук;

Volkswagen Golf – ціна $5 тис., кількість 1390 шт.;

Opel Astra – $4,7 тис., 1010 шт.;

Chevrolet Lacetti та Nubira – $4,5 тис., 760 шт.;

Renault Megane – $4,7 тис., 740 шт.;

Ford Focus – $4,8 тис., 630 шт.;

Mitsubishi Lancer – $4,8 тис., 460 шт.;

Mazda 3 – $5,2 тис., 400 шт.;

Honda Civic – $6,3 тис., 260 шт.;

VW Bora та Jetta – $4,8 тис., 230 шт.;

Peugeot 307 – $4,2 тис., 230 шт.;

Toyota Corolla – $6,3 тис., 220 шт.;

KIA Ceed – $5,7 тис., 210 шт.;

KIA Cerato – $4,7 тис., 200 шт.;

BMW 1 Series – $6,5 тис.,120 шт.

Тож якщо ви збираєтеся придбати недороге авто для родини, вибір більш ніж достатній. Адже перелічені марки та моделі авто вже давно стали улюбленцями українських автомобілістів.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни українці все частіше обирають б/в автомобілі замість нових. В останні місяці це співвідношення стало просто вражаючим: 1 нове авто проти 29 вживаних. Головними причинами виникнення такої тенденції стали відміна мита на ввезення б/в автівок з-за кордону та зниження фінансових можливостей українців через війну.