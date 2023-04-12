6 чинників, які непомітно руйнують стосунки: вони поступово вбивають ваше кохання

Стосунки між закоханими може зруйнувати лише одна подія чи вчинок, наприклад зрада. Проте набагато частіше люди розходяться через цілу низку чинників, які щодня, наче терміти, підточують фундамент їхнього зв’язку. Відносини стають все більш крихкими і з часом розвалюються. Що ж призводить до віддалення партнерів, поступово знищуючи почуття між ними?

На це питання відповіли експерти Національного інституту сексології та сексуального здоров’я. Вони виділили 6 основних чинників, які вбивають романтичні стосунки.

Настача часу

У стосунках важливо приділяти увагу одне одному та багато спілкуватися. А для цього перш за все потрібен час. Та коли хтось із партнерів, або обидва, надто зайняті і не можуть знайти часу одне на одного – стосунки приречені.

Небажання працювати над стосунками

Відносини двох людей – це постійна робота. Вони «притираються», намагаються зрозуміти одне одного, змінюють свої звички для партнера. Та якщо цих зусиль не докладати, то все рано чи пізно розвалиться.

Відсутність підтримки

Друга половинка – це найближча людина, в обіймах якої ми шукаємо розраду і підтримку. Та коли партнер, замість стати на вашу сторону, починає осуджувати і критикувати – це поганий знак. Такі стосунки довго не протримаються.

Надмірні ревнощі

Без ревнощів немає кохання. Та коли кожен погляд на особу протилежної статі закінчується скандалом – це не до добра. В таких стосунках просто немає довіри, як і перспективи на довге і щасливе спільне життя.

Відмова від власних інтересів заради партнера

Деякі люди у стосунках забувають про власні бажання і повністю присвячують себе коханій людині. Така поведінка також може незабаром призвести до розриву. Адже один з партнерів почне сприймати зусилля іншого як належне. А той, хто жертвує собою, зрозуміє, що його просто використовують.

Домінування над партнером

Надмірна опіка та спроби керувати поведінкою коханої людини – це свого роду насилля над нею. Коли один із партнерів домінує, інший обов’язково почне відстоювати свою самобутність. А якщо підкориться, то перестане бути самим собою і втратить інтерес другої половинки. Обидва результати такої поведінки ведуть лише до руйнування стосунків.