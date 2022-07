Росіяни збили власний винищувач за 36 мільйонів прямо над так званою ЛНР

Від збитої власними силами росіяни машини залишилися лише уламки, про що свідчить оприлюднене в мережі відео.

#Ukraine:A Russian Su-34 strike aircraft was shot down, likely in the vicinity of Alchevsk, #Luhansk Oblast.

According to preliminary information, it was likely to be a case of friendly fire. pic.twitter.com/4DIzPE8Y5N

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 18, 2022