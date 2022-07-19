Росіяни збили власний винищувач за 36 мільйонів прямо над так званою ЛНР

Чергова демонстрація некомпетентності російських військових. Цього разу російські війська, які атакували Україну, збили власний літак, а точніше, сучасний винищувач Су-34, який коштує десятки мільйонів доларів. Як бачимо на записі, від збитої машини залишився лише уламки.





Після нападу на Україну російська армія регулярно демонструє свою некомпетентність. До цілого ряду фейлів слід додати і падіння власного бойового літака – сучасного Су-34 . Як повідомляє агентство УНІАН з посиланням на владу Одеської області та незалежних журналістів, інцидент стався поблизу Алчевська, який контролюється ЛНР.

Від збитої власними силами росіяни машини залишилися лише уламки, про що свідчить оприлюднене в мережі відео. #Ukraine:A Russian Su-34 strike aircraft was shot down, likely in the vicinity of Alchevsk, #Luhansk Oblast. According to preliminary information, it was likely to be a case of friendly fire. pic.twitter.com/4DIzPE8Y5N — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 18, 2022 На уламках Сухого можна побачити згадку Повітряно-космічних сил Росії, так що немає сумнівів, що це російська техніка. Також у мережу потрапила нібито розмова двох російських військових, яка підтверджує факт випадкового збиття літака та необхідність видалити відео з мережі. Втрата цієї машини напевно боляче вдарить по росіянах. Вартість одного Су-34 оцінюється в понад 36 мільйонів доларів, варто також додати, що це не перший літак такого типу, збитий в Україні. Су-34 – що це за літак? Сухий Су-34 — середньомагістральний двомоторний двомісний надзвуковий літак, який можна використовувати як класичний винищувач, так і бомбардувальник. Перший політ машини відбувся в 1990 році, але лише через 14 років вона поступила на озброєння російської армії. Су-34 — літак на базі винищувача Су-27, який у цій версії має броньовану кабіну і найкраще підходить для ураження наземних і водних цілей. Також машина може здійснювати рейди вночі та за несприятливих погодних умов. Також Су-34 може нести до 8 тонн різних ракет і реактивних снарядів, включаючи протикорабельні крилаті ракети «Онікс». Крім того, літак також може скидати високоточні бомби та класичні некеровані бомби (так звані гравітаційні бомби), які Росія охоче використовує під час вторгнення в Україну.