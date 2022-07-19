GeForce RTX 4090 продемонструвала вражаючі результати тестів

GeForce RTX 4090 — флагманська відеокарта Nvidia для найвимогливіших геймерів. Схоже, вони не розчаруються. Модель була протестована в бенчмарку 3DMark Time Spy Extreme, де вона набрала майже вдвічі більше результатів, ніж GeForce RTX 3090.





Nvidia планує представити перші відеокарти з Ada Lovelace GPU цієї осені. Флагманською моделлю стане GeForce RTX 4090. Раніше ходили чутки, що це буде дуже потужний пристрій. Це підтверджує результат, отриманий в одному з популярних бенчмарків.

GeForce RTX 4090 була протестована в бенчмарку 3DMark Time Spy Extreme і показала там дійсно приголомшливий результат у вигляді 19 000 балів . Для порівняння, модель RTX 3090 (без напису Ti) набирає трохи більше 10 000. балів. Отже, різниця в продуктивності дійсно велика. Крім того, результат, отриманий відеокартою GeForce RTX 4090, на майже 70 відсотків краще, ніж у моделі RTX 3090 Ti. Тож це обіцяє бути справді специфічною ігровою картою, ціна якої, втім, не буде низькою. Крім того, ми знаємо, що попит на енергію також буде дуже високим.