Samsung Galaxy S25 і Galaxy S26 отримають камеру попередника

Авторитетний інсайдер під ніком Ice Universe стверджує, що Samsung вирішила використати в майбутніх смартфонах у Galaxy S25 і S26 ту саму основну камеру, що і в базових Galaxy S22, S23 і S24.

Джерело додало, що Samsung робить основну ставку на нейромережеву обробку фотографій. З урахуванням того, що компанія не міняла сенсор у базових флагманах уже 3 роки, новинка пропонує більше форматів зйомки. Для довідки: базовий Galaxy S24 використовує основний 1/1,57-дюймовий сенсор Samsung ISOCELL (S5K)GN3 з роздільною здатністю 50 Мп і технологією Dual Tetrapixel RGB. Він підтримує запис відео з роздільною здатністю до 8К при 30 кадрах на секунду, а також 4K/120 к/с і 1080p/240 к/с.

При цьому головні конкуренти в особі Google Pixel 9 і Xiaomi 14 обладнані основним 1/1,31-дюймовим сенсором, що, безумовно, краще відбивається на фотографіях.

Поки неясно, наскільки цей інсайд виявиться правдивим, але такий крок з боку Samsung може відштовхнути навіть найвідданіших фанатів бренду.