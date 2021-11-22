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Стало відомо, як створювалася консоль PlayStation 5

22.11.2021
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PlayStation 5

Марк Черні, головний ідеолог та інженер консолі PlayStation 5 показав відео, в якому пояснив, як розроблялася ігрова приставка.


Черні стверджує, що розробники просили Sony встановити SSD ще під час проектування PlayStation 4. Наприклад, Тім Свін з Epic Games вже тоді говорив, що HDD гальмують всю ігрову індустрію.

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І в PS5 SSD нарешті з’явився. І це дозволило скоротити час завантажень в іграх. Те, що на PS4 забирало 15, а то й 20 секунд, на PS5 відбувається за 1-2 секунди.

Архітектор PS5 також зізнався, що реалізувати технологію зворотної сумісності із PS4 було дуже складно. Наприклад, у деяких іграх персонажі починали рухатися надто швидко.

Нарешті, батько PS5 вважає, що одним із ключових нововведень стала зворотна віддача джойстика DualSense.

“Це неймовірно, коли в тій же Ghost of Tsushima ви скачете на коні і буквально своїми руками відчуваєте різницю від її поведінки на траві, кам’яній дорозі або бруді”.

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22.11.2021
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