Стало відомо, як створювалася консоль PlayStation 5

Марк Черні, головний ідеолог та інженер консолі PlayStation 5 показав відео, в якому пояснив, як розроблялася ігрова приставка.





Черні стверджує, що розробники просили Sony встановити SSD ще під час проектування PlayStation 4. Наприклад, Тім Свін з Epic Games вже тоді говорив, що HDD гальмують всю ігрову індустрію.

І в PS5 SSD нарешті з’явився. І це дозволило скоротити час завантажень в іграх. Те, що на PS4 забирало 15, а то й 20 секунд, на PS5 відбувається за 1-2 секунди.

Архітектор PS5 також зізнався, що реалізувати технологію зворотної сумісності із PS4 було дуже складно. Наприклад, у деяких іграх персонажі починали рухатися надто швидко.

Нарешті, батько PS5 вважає, що одним із ключових нововведень стала зворотна віддача джойстика DualSense.

“Це неймовірно, коли в тій же Ghost of Tsushima ви скачете на коні і буквально своїми руками відчуваєте різницю від її поведінки на траві, кам’яній дорозі або бруді”.