Розкрито ціни на нові iPhone 13 та 13 Pro в Україні

Apple анонсувала вихід нового покоління своїх смартфонів 13-й серії. Дизайн новинок схожий на 12-ю лінійку, але відрізняється меншим вирізом – на 12% – для фронтальних камер.





У iPhone 13 і iPhone 13 Mini початковий рівень вбудованої пам’яті тепер не 64 ГБ, а 128 ГБ (будуть ще версії з 256 ГБ і 512 ГБ).

Дисплей у двох “молодших” моделей працює за технологією Super Retina XDR (5,4 і 6,1 дюймів відповідно). За заявами виробника, апарати отримали чіп A15 Bionic “на 50% швидше, ніж у найближчих конкурентів”. Вони оснащені двома основними камерами, що підтримують “кіноефекти”. Це – автоматичне перенесення фокуса з переднього плану на задній і назад “як у фільмах”. У цій опції є і ручний режим – потрібно “тапнути” на обличчя в кадрі, щоб перевести на нього фокус.

Як запевнив виробник, акумулятори у iPhone 13 і iPhone 13 Mini пропрацюють на 1,2-2 години довше, ніж у відповідних “старих” моделей 12-ї серії. Ціни цих новинок починаються з $ 699 і $ 799.

У Pro-лінійки – захист IP68, фронтальна камера на 20% менше, основна складається з трьох сенсорів, а частота оновлення екрану – 120 Гц. Об’єм вбудованої пам’яті – до 1 ТБ.

Діагональ у iPhone 13 Pro – 6,1 дюймів, а у iPhone 13 Pro Max – 6,7 дюймів. Компанія відзначила, що ці моделі отримали “найбільше оновлення камер”.

Так, діафрагма надширококутного об’єктива у новинок – f1.5. Для порівняння: у iPhone 12 цей показник становить f2.4, а чим менше число діафрагми, тим більше світла пропускає об’єктив. Це призводить до поліпшення зображення, особливо при слабкому освітленні.

Вартість Pro-версій стартує з $ 999 і $ 1099 відповідно. Найдорожча версія – з об’ємом накопичувача на 1 ТБ – обійдеться в $ 1499. У продажу вони повинні з’явитися з 24 вересня, а передзамовлення почнеться з 17-го.

Смарт-годинник Apple Watch Series 7 поряд з елегантним редизайном з плоскими краями отримав Retina-дисплей на 20% більше, ніж в попередній лінійці. У пристрої збільшили час автономної роботи акумулятора до 18 годин без підзарядки. У смарт-годинника є “повноцінна” сенсорна клавіатура, поліпшений захист (IP6X) і підтримка USB-C. Виробник запевнив, що він на 33% швидше, ніж Series 6. Вартість стартує від $ 399.

Що стосується цін на iPhone 13 в Україні, то, за очікуваннями рітейлера “Алло”, вони будуть наступними:

iPhone 13 mini з дисплеєм 5.4 “- від 27 999 грн;

iPhone 13 з дисплеєм 6.1 “- від 29 999 грн;

iPhone 13 Pro з дисплеєм 6.1 “- від 39 999 грн;

iPhone 13 Pro Max з дисплеєм 6.7 “- від 43 999 грн.

Також очікується, що офіційний старт продажів в Україні відбудеться вже в найближчий місяць.