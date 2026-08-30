Торпеда с крыльями: к цели она сначала будет лететь, а затем плыть

Военно-морские силы США намерены радикально изменить подход к борьбе с подводными лодками. Naval Air Systems Command приступило к поиску компаний, способных создать Silent Anvil Air-Launched Torpedo (SAA-LT) — компактное противолодочное оружие, которое большую часть расстояния до цели будет преодолевать не под водой, а, планируя, в воздухе.

Пока что проект «Silent Anvil» находится на стадии разработки. ВМС США опубликовали запрос информации для промышленности, поэтому производитель ещё не выбран, а окончательные характеристики могут измениться. Однако военные уже сформулировали достаточно подробные требования к будущей системе.

По размерам новое оружие должно быть примерно сопоставимо с управляемой авиабомбой GBU-39 Small Diameter Bomb. Максимальная масса комплекса составит около 122 кг, что позволит размещать сразу несколько таких боеприпасов на самолетах и беспилотниках.

Важным требованием является совместимость со стандартной подвеской BRU-61/A. Silent Anvil планируется запускать как с внешних узлов подвески, так и из внутренних отсеков вооружения. Система также должна быть пригодной для хранения и использования непосредственно на американских авианосцах.

Торпеда должна как можно дольше оставаться в воздухе

Идея Silent Anvil заключается в использовании принципиального различия между движением в воздухе и в воде. Торпеде значительно сложнее быстро преодолеть большое расстояние под водой, поэтому американские инженеры хотят доставлять её как можно ближе к району нахождения подводной лодки с помощью планирующего модуля.

ВМС прямо требуют максимально увеличить продолжительность воздушной части полёта и свести к минимуму время пребывания боеприпаса в воде.

После запуска Silent Anvil должен расправить крылья, направиться в заданный район и получать обновленные координаты уже во время полета. Только вблизи цели боевая часть погрузится в воду, после чего система будет использовать акустический датчик и электрический двигатель для поиска и атаки подводной лодки.

Дальность полета пока не определена. Именно у потенциальных подрядчиков ВМС хотят узнать, на какое расстояние реально можно доставить такое оружие. Ориентировочная высота запуска составляет от 10 000 до 60 000 футов — примерно от 3 до 18,3 км.

Запускать Silent Anvil смогут и беспилотники

Новую торпеду изначально разрабатывают для широкого спектра платформ. Её смогут нести пилотируемые самолёты, палубная авиация и беспилотники. Это позволит создать систему, в которой одна платформа обнаруживает подводную лодку, другая передает её координаты, а третья запускает оружие на расстоянии десятков или, потенциально, сотен километров от района поиска.

США уже используют аналогичную концепцию HAAWC, которая позволяет морскому патрульному самолёту P-8A Poseidon сбрасывать торпеду Mk 54 с большой высоты. Однако Silent Anvil задуман как более компактная и универсальная система, пригодная, в том числе, для палубных истребителей и дронов.

Планы ВМС довольно амбициозны. После заключения соглашения военные хотят увидеть полноценную демонстрацию системы в течение 18 месяцев, а после успешных испытаний получить примерно 180 комплектов в течение следующих трех лет.

Если концепция сработает, главным преимуществом Silent Anvil станет не более мощная боевая часть, а скорость реакции: между обнаружением подводной лодки и появлением торпеды непосредственно рядом с ней будет проходить значительно меньше времени.