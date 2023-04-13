Xiaomi Mi Band 8 здивує українців зовсім новим дизайном

Фітнес-браслети Xiaomi мають велику кількість шанувальників в Україні, і для них є чудова новина: новий Mi Band 8 має з’явитися на ринку вже за кілька днів.

Про технічні характеристики трекера відомо небагато. На початку березня пристрій з’явився на сайті корейського сертифікаційного агентства NRRA, де зазначено, що він буде оснащений літій-іонним акумулятором на 3,87 В і Bluetooth 5.1 для підключення до смартфона.

Xiaomi вирішила показати новий дизайн за тиждень до офіційної презентації. Генеральний директор компанії Лу Вейбін поділився серією постерів, що демонструють значно оновлений зовнішній вигляд трекера. Тепер він має більш округлий дизайн і, судячи з зображень, металевий корпус з точками кріплення для змінних ремінців.

Mi Band 8 більше не матиме звичайних силіконових ремінців, оскільки він буде доступний з силіконовими, сталевими та шкіряними ремінцями з різним дизайном. Ця розробка, ймовірно, надихне на створення широкого асортименту аксесуарів від китайських виробників на AliExpress.

Xiaomi планує представити новий пристрій 18 квітня 2023 року, разом із флагманським смартфоном Xiaomi 13 Ultra та планшетами Xiaomi Pad 6.